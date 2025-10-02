Detiene Seguridad federal a ‘El Chuacheneger’, jefe de plaza del CJNG

En un operativo conjunto realizado en Villahermosa, Tabasco, fuerzas del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales detuvieron a Alejandro “N”, alias “El Chuacheneger” o “El Diablito”, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron cuando personal de seguridad realizaba patrullajes de vigilancia en el municipio de Villahermosa y detectó a un sujeto a bordo de un vehículo con reporte de robo. Tras marcarle el alto e inspeccionarlo, los agentes le aseguraron un arma corta y diversas dosis de droga.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto, junto con lo asegurado, a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Autoridades detallaron que Alejandro “N” operaba como jefe de plaza del CJNG en la zona de la Chontalpa, donde presuntamente coordinaba actividades de narcomenudeo, extorsión y otros ilícitos que habían incrementado los índices de violencia.

“El trabajo conjunto entre fuerzas federales y estatales busca inhibir delitos y recuperar la tranquilidad de las familias tabasqueñas”, señaló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

La captura fue resultado de un despliegue coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco.

Con esta acción, las instituciones federales y locales refrendaron su compromiso de combatir a la delincuencia organizada y garantizar la paz en Tabasco, de acuerdo con el comunicado conjunto.

