Hay 360 mil familias mexicanas afectadas por caída de remesas, advierte PAN

Al asegurar que hay 360 mil familias mexicanas afectadas por caída de remesas, el Partido Acción Nacional, urgió al gobierno a echar a andar un “plan de apoyo económico emergente.”

“Es urgente que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ponga en la mesa no solamente los temas del T-MEC a los capitales más grandes entre México, Estados Unidos y Canadá, sino que también se pueda hablar de las clases medias, de las pequeñas y medianas empresas, que generan riqueza tanto en Estados Unidos por mexicanas y mexicanos, como en México por estadounidenses y canadienses”, considero Acción Nacional en San Lázaro.

En voz del diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, luego de que las remesas a México cayeron 8.3 por ciento con respecto del mes de agosto de 2024, se da este pronunciamiento del albiazul.

“Han sido meses de contracción. Si esto no se agrega al TMEC, no podremos cumplir con una exigencia de la comunidad mexicana que aporta tanto a la economía de Estados Unidos y también de México”, dijo.

El diputado del PAN, Federico Döring. ı Foto: Especial

Döring recordó que en México hay 360 mil hogares donde la principal fuente de ingresos son las remesas. “Esta caída afecta a estas familias, cabe destacar que el esquema de remesas no es un éxito del Gobierno de Morena, sino del fruto del esfuerzo de mexicanos que se fueron del país por falta de oportunidades”.

Detalló que Claudia Sheinbaum debe crear política pública económica, renegociar mejor el TMEC, para generar condiciones de inversión y el país no esté confiado en remesas como fuente de ingresos para el desarrollo económico.

En su opinión, Raúl Torres Guerrero, legislador migrante del PAN, precisó que hoy el desarrollo económico está detenido en el país, pero son las remesas las que generan este impulso e incentivo en el crecimiento desde lo más importante, los municipios.

“Hacemos un llamado a que el gobierno federal sume a la voz de la diáspora mexicana en las mesas del TMEC, ahora que no existe el denominado Cuarto de a Lado, tiene que existir una vinculación con historias de micro, medianas y pequeñas empresas mexicanas en los Estados Unidos”.

Torres Guerrero habló de la importancia de entender que la migración es un gran activo desde la voz mexicana en Estados Unidos, el Gobierno federal y nuestro país saldrá perdiendo en la mesa de negociación.

Raúl Torres Guerrero, diputado migrante, en imagen de archivo ı Foto: Especial

