Historia La Razón de México

La Razón de México es un periódico multiplataforma, fundado por Ramiro Garza Cantú y Ramiro Garza Vargas el 18 de Mayo 2009 en la Ciudad de México.

Su versión impresa circula de lunes a sábado a nivel nacional y su página web con información en tiempo real puede consultarse en www.razon.com.mx y en todas las redes sociales todos los días las 24 horas.

También produce y transmite en streaming en su canal de YouTube el noticiero Al mediodía con Solórzano.

La Razón de México publica de manera regular dos suplementos: El Cultural, que aparece todos los sábados, y La Razón Empresarial, del equipo comercial, de circulación usualmente mensual.

Está dirigido a todas las personas cuyas decisiones influyen en el rumbo del país: profesionistas, estudiantes, empresarios, políticos.

Por la calidad de su diseño e infografías, que lo caracterizan, ha sido premiado en múltiples ocasiones por la organización Society for News Design.

Sus redes sociales son:

Facebook: Diario La Razón

X: @LaRazon_mx

Instagram: @larazon_mx

YouTube: La Razón de México

TikTok: @larazon_mx