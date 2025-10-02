Mario Delgado: SEP impulsa nueva relación con el magisterio: consulta nacional definirá sustituto de la USICAMM

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el magisterio será protagonista en el rediseño del sistema de carrera docente, en un proceso histórico que pondrá fin a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM). Subrayó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concibe la educación como el corazón de la Cuarta Transformación y coloca a las y los maestros en el centro de la transformación educativa.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo anunció que a partir de octubre se llevará a cabo una consulta nacional en cada plantel escolar para que maestras y maestros debatan y definan las reglas que habrán de regir su desarrollo profesional. Explicó que este ejercicio democrático permitirá elaborar un nuevo marco jurídico en 2026, cimentado en el consenso y la participación directa del gremio.

El titular de la SEP sostuvo que no habrá imposiciones desde la autoridad, sino un diálogo abierto para garantizar justicia y transparencia en la carrera docente. “Los maestros no serán más espectadores, serán arquitectos del nuevo modelo”, recalcó.

En este sentido, informó que la SEP ya concretó 73 mil cambios de adscripción aplicando únicamente el criterio de antigüedad. Lo relevante, dijo, es que el proceso se realizó con total apertura y sin registrarse una sola inconformidad, lo que refleja la confianza del magisterio en los mecanismos impulsados por la actual administración.

El funcionario contrastó este ejercicio con las políticas neoliberales que por décadas relegaron a la educación pública y al propio magisterio. Recordó que en 30 años apenas se construyeron 20 planteles de bachillerato, mientras que solo en 2025 se edificaron otros 20, además de ampliar 33 escuelas y convertir 35 secundarias en preparatorias, generando más de 37 mil espacios nuevos para jóvenes.

Sobre las evaluaciones, puntualizó que México seguirá participando en PISA, aunque advirtió que se trata de un instrumento ajeno a la realidad nacional. Reiteró que el enfoque del actual gobierno es evaluar para mejorar la vida de cada estudiante y no para condicionar o castigar.

En cuanto al presupuesto, destacó que el sector educativo ha recibido un incremento histórico, particularmente en el Programa de Becas para el Bienestar, que ya llega a más de 13 millones de estudiantes con una inversión de 133 mil millones de pesos.

Añadió que se busca ampliar la cobertura de la Beca Universal Rita Cetina para alcanzar a 20 millones de beneficiarias y beneficiarios en el corto plazo, garantizando que todas y todos los alumnos de primaria tengan acceso a este apoyo. “Invertir en becas es invertir en justicia social y en la igualdad de oportunidades”, aseveró.

Finalmente, Delgado Carrillo reafirmó que México avanza hacia una república educadora, humanista e incluyente, donde maestras, maestros y estudiantes son el rostro de un futuro con justicia e igualdad.

En la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, destacó que la comparecencia fortalece el diálogo republicano entre poderes y permitirá delinear el rumbo educativo de la nación.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada María de los Ángeles Ballesteros García, enfatizó que el intercambio con el secretario de Educación no es un trámite, sino un acto republicano de rendición de cuentas en un momento histórico, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado a la educación en el centro del proyecto de nación.

