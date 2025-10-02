Megablindan Palacio por Marcha del 2 de Octubre; es por protección ante encapuchados: Sheinbaum

Las principales calles que dan a Palacio Nacional están siendo vigiladas por fuerzas de seguridad.

Con vallas metálicas de más de dos metros y medio, así como un amplio despliegue policial fue como amaneció rodeado Palacio Nacional, medidas que se tomaron ante la manifestación que se prevé para este jueves con motivo de los 57 años que se cumplen del movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde la mañana de este jueves, el acceso al Zócalo de la Ciudad de México se vio reducido por el cierre de la estación del Metro así como el cierre total en calles aledañas al Palacio, por las que hasta este miércoles se permitía el paso a peatones, bajo supervisión policial.

En las calles aledañas se observaron contingentes de elementos de seguridad capitalinos que avanzaban con cascos y escudos.

Claudia Sheinbaum explicó que este operativo no es nuevo y se ha tomado en años anteriores como previsión ante el uso de artefactos “peligrosos” que algunos manifestantes lanzan contra la sede del Poder Ejecutivo.

Claudia Sheinbaum señaló que se ha decidido no poner a policías al frente por protección de los mismos, ya que pudiera haber agresiones.

“Desde que fui jefa de gobierno, antes se daba, pero particularmente hace algunos años, pues hay estos grupos que se cubren la cara y que hacen acciones con artefactos peligrosos y que muchas veces han pretendido quemar la puerta de Palacio, en fin. Entonces, si uno pone policía frente a una situación de este tipo, en donde hay agresión, pues va a haber y además pones en riesgo a la propia policía, porque por lo menos la policía de la Ciudad de México está entrenada para no reprimir, sino sencillamente para contener”, dijo Claudia Sheinbaum este jueves en su Mañanera del Pueblo.

Claudia Sheinbaum remarcó que no hay división con los que conforman al Comité de 68 ni tampoco con quienes realizan manifestaciones pacíficas, sino con los grupos “que hacen acciones violentas”.

