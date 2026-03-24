Consejerías del INE se desmarcan de postura sobre ‘Plan B’ electoral; rechazan documento difundido en medios

Consejerías del INE aclararon que no existe una postura institucional sobre el “Plan B” electoral.

Siete de las once consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) desconocieron la existencia de un posicionamiento institucional sobre la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B” y rechazaron cualquier vínculo con un supuesto documento difundido en medios, al asegurar que el órgano colegiado no ha emitido observaciones ni propuestas al respecto.

En un comunicado conjunto, las y los consejeros señalaron que “hasta la fecha el órgano colegiado no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como plan B”, pese a versiones periodísticas que apuntaban a la entrega al Senado de un análisis atribuido al instituto.

Asimismo, enfatizaron que “se tiene conocimiento de que diversos medios de comunicación han referido la supuesta entrega de un documento atribuido al INE”, pero subrayaron que “desconocemos por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega”.

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7 consejeros del INE informaron que no han emitido observaciones ni propuestas sobre el plan B de la reforma electoral.



Manifiestan desconocer un documento que circula, asegurando que no representa una posición institucional.



Reiteran apertura al diálogo por vías oficiales. 👇🏼 pic.twitter.com/NBaZMvIFHL — Azucena Uresti (@azucenau) March 24, 2026

Las consejerías aclararon que dicho material “no refleja ni representa una posición institucional”, al tiempo que reiteraron su disposición a participar en el proceso legislativo mediante canales formales.

“Reiteramos nuestra apertura al diálogo y disposición a aportar la experiencia técnica para la eventual reforma electoral”, indicaron, y añadieron que atenderán “cualquier requerimiento o llamado que se nos formule por las vías institucionales correspondientes”.

El comunicado está firmado por los consejeros Arturo Castillo, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala.

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