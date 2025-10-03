Claudia Sheinbaum estrena documental sobre su primer año de gobierno

"México tiene un futuro muy promisorio, hay que seguir con el acelerador", destaca en el cortometraje.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estrenó el 3 de octubre el documental “Los primeros 365 días, la transformación avanza”, un recorrido audiovisual por su primer año al frente del país. Con 44 minutos de duración, el material está disponible en sus redes oficiales: X, Facebook y YouTube.

El documental combina imágenes de conferencias matutinas, reuniones con su gabinete, giras por distintos estados y encuentros con ciudadanos.

Según la producción, su primer año ha sido clave para consolidar la Cuarta Transformación como un proyecto enfocado en la dignidad y el bienestar del pueblo mexicano.

“No hay nada más poderoso que la convicción política”, afirma Sheinbaum, resaltando la importancia de la política como herramienta de cambio.

También hace un llamado a la participación femenina: “Es tiempo de mujeres y llegamos todas”, señala, destacando que experiencias como la maternidad y la abuelidad fortalecen su compromiso con la sociedad.

Principales logros destacados

Entre los avances que muestra el documental se encuentran:

Pensión Mujeres Bienestar , para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Expansión de la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez , beneficiando a estudiantes en todo el país.

Fusión de SEGALMEX y DICONSA en el programa Alimentación para el Bienestar, garantizando seguridad alimentaria.

Además, la presidenta ha impulsado reformas administrativas para centralizar funciones de organismos autónomos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia del gobierno.

Retos y contacto con la ciudadanía

El documental también muestra los desafíos del gobierno, desde la seguridad y la economía hasta la atención social.

Sheinbaum enfatiza la importancia del contacto directo con la ciudadanía, describiendolo como un “golpe de realidad permanente” que le permite conocer de primera mano los problemas y aspiraciones de la población.

“Un año no es suficiente para consolidar todos los cambios, pero no podemos perder ni un minuto”, afirma Sheinbaum.

Disponible en plataformas digitales

“Los primeros 365 días, la transformación avanza” está disponible en las plataformas digitales de la presidencia de México.

El documental permite a los ciudadanos conocer de manera directa los logros, retos y prioridades de la presidenta en su primer año de gobierno, ofreciendo una ventana clara de su visión y gestión.

