Jueza revoca amparo al contralmirante Fernando Farías Laguna

Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, negó y declaró sin materia la suspensión definitiva solicitada por el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien permanece prófugo de la justicia.

La resolución, emitida el 2 de octubre de 2025, afecta al militar señalado como uno de los presuntos líderes de una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, operación que habría involucrado al menos 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

Farías Laguna, sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, extitular de la Secretaría de Marina (SEMAR) durante la administración federal anterior, es señalado por presuntamente dirigir la red criminal junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra detenido.

La jueza Carlos Ávalos fundamentó su decisión en que Claudia Cecilia Dueñas Cruz, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, ya había concedido una suspensión definitiva al contralmirante contra la orden de aprehensión en su contra.

Según explicó la juzgadora, la Ley de Amparo establece que una medida precautoria de esa naturaleza no puede ser otorgada dos veces por jueces diversos, por lo que los juzgadores deben declarar sin materia la suspensión cuando ésta ya fue resuelta previamente en otra demanda y por otro juzgado para el mismo quejoso.

El contraalmirante Fernando Farías, contaba con una suspensión provisional que le otorgó Carlos Ávalos que impedía ejecutarse en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en caso de comparecer y se le vinculará a proceso.

Sin embargo el 1 de octubre pasado, el contraalmirante no acudió a su diligencia inicial, ya que sus abogados argumentaron que la Fiscalía General de la República no les entregó el expediente de la carpeta de investigación completa, por ello la audiencia se aplazó para el próximo 20 de octubre.

