López Rabadán confirma que Diputados no ha recibido la minuta de Ley de Amparo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó mediante sus redes sociales que hasta las 19:30 horas del viernes 3 de octubre la minuta de Ley de Amparo no ha sido recibida por la Cámara baja y aseguró que se mantendrá pendiente de que sea enviada por la colegisladora.

“Me han preguntado por varias vías si ya recibimos la minuta de la Ley De Amparo. Informó que la Cámara de Diputados -hasta el momento- no ha recibido dicho documento por parte del Senado. Estamos pendientes”, destacó mediante sus redes.

Son las 7:30 pm, del viernes 3 de octubre, y me han preguntado por varias vías si ya recibimos la minuta de la #LeyDeAmparo. Informo que la Cámara de Diputados -hasta el momento- no ha recibido dicho documento por parte del Senado. Estamos pendientes. — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 4, 2025

La funcionaria detalló desde el día de ayer que la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado no seguirá un trámite acelerado una vez que haya sido enviada.

La legisladora garantizo un proceso transparente, apegado a la legalidad y con máxima difusión e inclusión para los 500 integrantes de la Cámara Baja.

Ley de Amparo: De qué trata

La Ley de Amparo es un instrumento jurídico clave en México, que permite a los ciudadanos protegerse contra actos que vulneren sus derechos constitucionales.

La reciente reforma aprobada por el Senado incluye modificaciones significativas, así como un artículo transitorio que establece efectos retroactivos para ciertos procesos judiciales.

Este punto ha generado preocupación entre juristas y legisladores, ya que podría entrar en conflicto con el principio de legalidad y la prohibición de aplicar leyes de forma retroactiva cuando afectan derechos adquiridos.

Posturas de los partidos y legisladores

Diversos legisladores han señalado que, aunque la reforma es considerada positiva en términos generales, será necesario revisar cuidadosamente los transitorios en la Cámara de Diputados para asegurar que no vulneren derechos de los ciudadanos.

La bancada mayoritaria ha adelantado que se mantendrá abierta a la presentación de reservas y posibles ajustes, garantizando un debate amplio y transparente.

Una vez que la minuta llegue a la Cámara de Diputados, se espera que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a la Comisión de Justicia para su análisis formal.

Durante este proceso, los legisladores podrán presentar reservas, discutir modificaciones y garantizar que la reforma cumpla con los estándares de legalidad y certeza jurídica.

Kenia López Rabadán ha enfatizado que el procedimiento será riguroso, sin atajos, y con plena participación de los 500 diputados.

Con esto busca asegurar que la Ley de Amparo reformada se implemente de manera equilibrada, protegiendo los derechos ciudadanos y respetando los procedimientos legislativos establecidos.

