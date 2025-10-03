Publican seis nuevos reglamentos para consolidar la transformación del sector energético

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) seis nuevos reglamentos en materia energética que actualizan y consolidan el marco normativo de hidrocarburos, electricidad y transición energética. Con estas disposiciones, entran en vigor de manera inmediata las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional aprobada este año.

La transformación y fortalecimiento del sector energético avanza.



Los reglamentos corresponden a la Ley del Sector Hidrocarburos, Ley de Geotermia, Ley del Sector Eléctrico, Ley de Biocombustibles, Ley de Planeación y Transición Energética y Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Su publicación sustituye la normativa anterior de 2013-2014 y busca dotar de un marco jurídico actualizado para el desarrollo del sector.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), el objetivo es contar con un sistema regulatorio “más moderno, sólido y sostenible”, que permita fortalecer la planeación estratégica, garantizar la seguridad energética y promover la transición hacia fuentes limpias.

Uno de los cambios destacados es la entrada en vigor del reglamento de la Ley de Planeación y Transición Energética, que establece la obligatoriedad de los instrumentos de planeación, de manera que las metas de eficiencia y reducción de emisiones tengan carácter vinculante.

En el caso del sector eléctrico, el reglamento reorganiza aspectos de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, la prestación del servicio público y la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa productiva del Estado. La regulación busca asegurar condiciones de confiabilidad y cobertura en el suministro.

El reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos define las bases para la exploración, extracción, transporte, almacenamiento y comercialización, además de precisar mecanismos fiscales y de ingresos.

Por su parte, la Ley de Biocombustibles establece lineamientos para el desarrollo, producción y uso de energías alternativas, mientras que la Ley de Geotermia regula los permisos de aprovechamiento del subsuelo para generación eléctrica y usos térmicos.

De manera complementaria, se publicaron también las reglas de operación del Comité de Asignaciones, Contratos y Permisos de la SENER, que tendrá facultades resolutorias en materia de asignaciones, contratos y permisos dentro del sector energético.

Con motivo de la transición normativa, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) suspendieron plazos y términos en trámites y procedimientos por un periodo de 90 días naturales.

Las nuevas disposiciones se suman a otros cambios recientes, como la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la publicación de normas técnicas para promover la eficiencia energética.

Con estos reglamentos, el Gobierno federal busca consolidar la política energética nacional bajo un marco legal unificado, en el que convivan la seguridad de suministro, la transición energética y la rectoría del Estado.

