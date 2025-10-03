Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se dice más que listo para lo que será una de las negociaciones más complejas que haya tenido nuestro país, por ello, quiere tener el respaldo de absolutamente todos los sectores económicos, y otros, de los que componen la economía mexicana. La misión es enorme, que México salga fortalecido de esto de pronóstico reservado.

El diálogo con senadoras y senadores de las comisiones de Economía y de Seguimiento a la revisión e implementación del T-MEC, se ha dado en el que se abordó el estado actual de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y el inicio de consultas internas hacia la revisión del tratado en 2026. Ebrard sabe que el 85 por ciento del comercio entre México y Estados Unidos está libre de aranceles, lo que coloca al país en una posición competitiva frente a otros socios internacionales. También sabe de la importancia del Senado de la República en el proceso de consultas públicas y reiteró la confianza que existe en México como destino de inversión, mencionando los avances del Portafolio de Inversión para la Prosperidad Compartida y la estrategia nacional frente al nuevo orden comercial. En esta reunión participaron Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio; Ximena Escobedo, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo; Deborah Alcocer, titular de la Unidad de Prácticas Comerciales, y Daniel Millán, director general de Comunicación Social. De manera paralela, la octava reunión ordinaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, acompañado por el diputado Miguel Ángel Salim. En este encuentro se destacó la relevancia de proteger al sector automotriz y los empleos que genera, así como priorizar la relación con los principales socios comerciales. Legisladores y autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer el mercado interno, dar cumplimiento al Plan México, proteger sectores estratégicos y asegurar que el comercio internacional se traduzca en beneficios directos para los trabajadores.

Pero uno de los puntos relevantes, es que Secretaría de Economía, con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha iniciado un proceso de consultas con 30 sectores productivos clave para el comercio con América del Norte. Estas reuniones, que se llevarán a cabo durante octubre, buscan obtener un diagnóstico integral sobre prioridades y estrategias rumbo a la revisión del T-MEC en 2026. Además de las consultas en la sede de la dependencia, se realizarán foros en las 32 entidades federativas con apoyo de los gobiernos estatales y los Comités Promotores de Inversiones, teniendo a Ebrard y Francisco Cervantes, presidente del CCE, como actores principales en donde la misión es fortalecer la coordinación público-privada y garantizar que las consultas sean amplias y representativas. Se tiene claro que se trata de un mecanismo inédito al integrar visiones de la iniciativa privada, el sector obrero y las entidades federativas. Cervantes agregó que la revisión del tratado es una oportunidad para consolidar la competitividad y fortalecer las cadenas de valor de México en América del Norte.

Los sectores convocados incluyen vehículos pesados, logística, lácteos, químico, servicios profesionales, bebidas y alimentos procesados, minería, muebles y papel, plásticos y juguetes, servicios financieros, TICs, agroindustria, acero y aluminio, vehículos ligeros, energía y petroquímica, metálico y metalmecánica, economía circular, aeroespacial, calzado, textil y vestido, cemento, vidrio y cerámica, manufacturas eléctricas, agrícola, cadenas productivas, industrias creativas, electrónica, turismo, construcción, farmacéutica y autopartes. Entre los representantes empresariales respaldando este acto están Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); Luis Miguel Pando y Judith Garza del CCE; Ana María Aguilar del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT); Iker Jiménez, presidente de la Asociación Mexicana de Industriales de Galletas y Pastas (Amexigapa); Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); Guillermo Funes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma); Rafael Zaga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex); Artemisa Alba, directora general del Instituto Mexicano del Aluminio (IMEDAL); Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA); Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México (Camimex); Ernesto de la Puente de Dispositivos Médicos; Alejandro Salas, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar); Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA); José Vergara de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero); Alfredo Pacheco, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti); Montserrat Melgarejo de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ); Jorge Morales de la Cámara de Papel y Juan Pablo Rosas, director de Rassini. Esa es la magnitud de lo que tiene Marcelo Ebrard de respaldo, frente al equipo que presentarán Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, que se dice listo con el presidente Donald Trump, para enfrentar este acontecimiento del que se espera todos salgan satisfechos en las negociaciones que se den.