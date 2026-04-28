No es la primera vez que desde EU se asegura que existe una lista de políticos mexicanos ligados al narcotráfico que podrían ser acusados en las cortes de su país.

El fin de semana volvió a surgir el asunto a través de Los Ángeles Times. Si nos atenemos a la teoría de las aproximaciones algo podría pasar tarde que temprano. En muchas ocasiones se ha hablado de esto, pero no ha pasado nada. Las fuentes resultan ser anónimas, pero en el caso del fin de semana aparecen nombres de funcionarios, a lo que se suman las referencias del embajador de EU en México, que tendrían que ser consideradas.

No hay indicios públicos de que el Gobierno mexicano esté llevando a cabo investigaciones a las personas a las que su par estadounidense les ha retirado la visa. EU tiene atribuciones para hacerlo y no necesariamente tiene que informar a detalle.

Quien tendría que investigar desde nuestro lado es el Gobierno mexicano. Según cifras extraoficiales, suman más de 80 las personas a las que se les habría revocado la visa, entre ellos, gobernadores, presidentes municipales, diputados federales y empresarios. Es probable que más de alguno evite ir a EU estos días porque no vaya a ser que les metan una muy desagradable sorpresa.

La Presidenta evita todo lo que le es posible el tema. Pide pruebas para que en caso de que aparezca la narcolista pueda actuar. La cuestión de fondo es que no hay indicio de que quiera hacerlo tratándose de los suyos.

Es claro que, en el tema de la gobernadora de Chihuahua hay muchos matices, entre ellos, algo que es de importancia, y que la Presidenta ha colocado con razón en primer plano, la soberanía. Ha sido particularmente acuciosa con la gobernadora, pero no ha sido igualmente crítica con lo que ha pasado en Sinaloa, Tabasco, Baja California, Sonora, Michoacán, Colima y Nayarit.

No se trata de que se lleve a cabo una especie de redada o algo parecido, de lo que se trata, es de que se hagan investigaciones profundas de lo que pasa en la cotidianidad de estos estados y, sobre todo, lo que tenga que ver con los gobernantes.

Para la gobernadora de Baja California fue mejor separarse de su marido para quitarse la marca de lo mucho que es investigado sobre su expareja; sin embargo, la revocación de visa continúa y se asegura que hay una investigación sobre ella, de otra manera no se entiende el porqué de la revocación de su visa.

La narcolista se mueve en los terrenos de leyenda urbana, pero en las últimas semanas ha empezado a adquirir derecho de piso. Pasan muchas cosas en nuestro país como para que no sean contempladas antes que nadie por nosotros mismos, pero inevitablemente por los vecinos.

La delincuencia organizada no se mueve sola. Tiene a las autoridades como uno de sus grandes cómplices y en muchos casos socios. Independientemente de los altos niveles de corrupción que existen en EU, es claro que lo que pasa en México se ha convertido en una forma de vida, la cual permea en la mayoría de los ámbitos del país.

Morena no ha escapado a ello. En algunos casos ha sido partícipe directo, por acción u omisión. Es cierto que entre más poder más expuesta, pero en más de un caso, no han sabido tomar distancia. Son tales las ansias de poder que están dispuestos a colocar como candidatos a cualquiera con tal de que les den votos.

Cada vez hay más certezas del papel del poder político electo con la delincuencia organizada. Independientemente de las tropelías de Trump, es claro que sus presiones han sido parte de las reacciones del Gobierno mexicano.

Con listas o sin ellas, EU quiere echar el guante en contra de México, y los frentes abiertos que tenemos entre la política y el narcotráfico van a ser, más bien están siendo, uno de los detonantes.

RESQUICIOS.

Tiene que tomarse lo antes posible, la decisión de cambiar la elección judicial del 2027 al 2028. Son muchas las razones, la pasada elección no dejó el mejor de los escenarios y si un buen número de irregularidades y errores, hay que hacerlo ya.