CSP presenta documental de su gestión

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió, en sus redes sociales, el documental “Los primeros 365 días, la transformación avanza”, en el que, a un año de haber tomado posesión como la primera Jefa del Ejecutivo Federal, reflexiona sobre el país, los desafíos que enfrenta, la grandeza del pueblo, los principios y las tareas de la transformación.

“México tiene un futuro muy promisorio, hay que seguir con el acelerador”, destaca a mandataria en el cortometraje.

El documental, de poco menos de una hora de duración, narra su experiencia como la primera mujer en llegar a la Presidencia de la República y da cuenta de los momentos más significativos de su primer año de gobierno.

Habla sobre la defensa que ha encabezado por la soberanía nacional y particularmente, su histórica gira por los 32 estados de la República, así como la cercanía que tiene con el pueblo de México, una característica de los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación (4T).

El documental: Los primeros 365 días, la transformación avanza, también se transmitirá el domingo 5 de octubre de manera simultánea en los Canales Once, Catorce y 22, después de la Gran Final de la iniciativa binacional México Canta por la paz y contra las adicciones, que se llevará a cabo a las 19:00 horas.

Dicho trabajo está acompañado de imágenes de la Presidenta que dan cuenta de todo su recorrido por el territorio nacional, a donde llevo su Informe de Gobierno así como su gestión en Palacio Nacional.