El autor de la reserva defiende su postura

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena y autor de la reserva a la Ley de Amparo que incorpora la retroactividad en los juicios, aseguró que su intención es garantizar certeza y seguridad jurídica y no afectar derechos adquiridos de los ciudadanos.
“Los poderes estamos construyendo juntos esta ley de amparo. El espíritu del legislador, en la reserva, es dar mayor certeza y seguridad jurídica a los juicios en trámite y fortalecer la aplicación efectiva de la justicia en México. Esa es la esencia”, destacó a través de sus redes sociales.
Insistió que la medida busca cerrar la puerta al uso del amparo como recurso dilatorio, especialmente en materia fiscal, y fortalecer la aplicación efectiva de la justicia en México. Añadió que las aportaciones del Ejecutivo se hicieron como sugerencias de redacción, sin modificar la esencia de la norma.
SCJN rechaza cláusula sobre la retroactividad
- 39 senadores de oposición votaron en contra del cambio
Además, enfatizó: “Mi postura fue y es que ningún ciudadano pierda derechos adquiridos, pero lo que se logra es impedir que se abuse del amparo para retrasar sentencias firmes y evadir el cumplimiento de la justicia”.
Huerta concluyó que, como constitucionalista, su posición es clara: no está a favor de la retroactividad, pese a que la reforma aprobada contempla esa posibilidad en juicios en trámite.
El polémico transitorio establece que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto (la reforma en materia de amparo), continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”.
Al presentar la modificación en tribuna el pasado jueves, señaló que la reserva no “viene a dinamitar nada”, pues la modificación no es retroactiva a la ley prohibida en el artículo 14 constitucional, y no afecta derechos adquiridos al no modificar la esencia del juicio de amparo, sino precisa su naturaleza jurídica.