Monreal llama a jóvenes a encontrar dignidad en el servicio público

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presumió abiertamente este sábado, que el servicio público “es lo más sublime que te puede ocurrir; vives con dignidad de él”.

“Me interesa que ustedes se introduzcan al servicio público. Es muy bonito servir a la gente, a la comunidad, al municipio, al país. Es lo más sublime que te puede ocurrir. Y vives con dignidad del servicio público. Sin excesos y sin la comisión de delitos en el encargo”, sostuvo el legislador durante el segundo día de actividades de la octava edición del seminario “Jóvenes Dialogando por el Segundo Piso de la Transformación”.

En su mensaje, relató a las y los participantes su experiencia de más de cuatro décadas en el servicio público y compartió los principios que deben guiar la vida política y social de quienes aspiran a servir al país.

Señaló que quienes se incorporen a este ámbito deben contar con carácter, tolerancia y vocación genuina. “La política es así. Ustedes que empiezan, que tienen ánimo, entusiasmo, carácter, ganas, se van a enfrentar a eso, y hasta su amiga más cercana y su amigo más cercano, cuando vean que están incursionando en la política, les van a decir, ‘¿qué estás haciendo? Tú no estás hecha para eso’.

“Se van a enfrentar a todo eso. Entonces, usted tiene que persistir, persistir, persistir. Yo quiero servir a mi país. Yo tengo vocación por el servicio público y tienen que luchar contra todo ese tipo de adversidades. Por eso les muestro brevemente estos principios que redacté”, anotó.

El diputado enumeró 17 principios que considera esenciales para el quehacer público, entre los que destacan: la humildad, la honestidad frente a la corrupción, la sencillez frente a la ostentación, la tolerancia frente a la intransigencia, la prudencia, la preparación frente a la improvisación, el reconocimiento al adversario, el bienestar general sobre el interés personal, la autenticidad, la responsabilidad, la transparencia, la perseverancia, la justicia y la empatía frente a la indiferencia.

“Aunque ya no esté en la política espero un día verlos de diputados, de regidores, de presidentes, de funcionarios honestos en el servicio público. Porque de eso se trata esto. Se trata de hacer semilleros para el futuro de la patria”, manifestó a las y los participantes.

Al concluir su participación, Monreal Ávila entregó reconocimientos a los asistentes y expresó su confianza en que muchos de ellas y ellos ocupen cargos públicos.

MSL