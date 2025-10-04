Pide Gobierno clarificar reforma de Amparo

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, señaló que la redacción del artículo 1 párrafo dos constitucional no es la más adecuada o clara para explicar si es inconstitucional o no que se establezca en un artículo transitorio lo que se regirá en el futuro por las disposiciones de una reforma, por lo que solicitó, a nombre de la administración federal, rectificar en el transitorio sobre retroactividad avalado esta semana en el Senado.

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo lo anterior en su participación en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, quien le pidió que diera una explicación sobre este tema que, dijo, generó “mucho debate en las redes y medios”.

Zaldívar mencionó que, no obstante, el artículo 14 constitucional establece de manera tajante que ninguna ley dará efecto retroactivo de persona alguna, lo cual significa que las leyes tienen efecto al futuro y no al pasado.

La Coparmex consideró el jueves que la reforma aprobada en el Senado representa un grave retroceso que pone en riesgo la justicia y la inversión en México.

“El Ejecutivo no está a favor de ningún tipo de retroactividad, por lo que, de manera respetuosa y del diálogo constructivo entre poderes, solicitan a los legisladores hacer las adecuaciones pertinentes al artículo, dándole claridad”, y blindar la norma frente a interpretaciones confusas, dijo.

El ministro en retiro subrayó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la SCJN, los juicios en trámite no deben ser modificados en lo ya resuelto, sino que los ajustes aplican únicamente hacia adelante, en etapas procesales nuevas.

La propuesta de Zaldívar para la Cámara de Diputados, en primer orden, establece de manera expresa que la Ley de Amparo es una ley procesal. Pide aclarar que las etapas concluidas generan derechos adquiridos y no pueden alterarse.

“Que se establezca que la ley de amparo es una ley procesal y tratar de clarificar de la mejor manera. Dos, se prevea con claridad contundente que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación. No se van a revocar suspensiones en los actos que ya causaron amparo”, enfatizó.

Y, finalmente, precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la SCJN, las actuaciones posteriores a la entrada en vigor se regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras.

Zaldívar admitió que la falta de claridad del transitorio “ya ha dado lugar a un debate innecesario, críticas y preocupaciones legítimas”. Por lo anterior, hace un llamado a revisar y, en su caso, modificar el texto para disipar dudas, siempre “bajo el principio de que no habrá afectaciones retroactivas”.

Con este posicionamiento, el coordinador de Política y Gobierno busca desactivar la polémica generada en torno a la reforma y refrendar la postura del Ejecutivo de que los cambios legales deben apegarse estrictamente a la Constitución.

El Senado de la República recién aprobó las reformas a la ley de amparo, que envió a la Cámara de Diputados, y le incluyó un artículo transitorio para señalar que la disposición sea retroactiva.

El 2 de octubre de 2025, la Presidenta se posicionó por el artículo transitorio que se incluyó en la reforma a la Ley de Amparo y señaló que “es innecesario” y que se debe respetar la Constitución.

“Comisión tomará en cuenta sus opiniones”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal , se dijo respetuoso de la opinión del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, quien propuso modificar el apartado de retroactividad en la reforma en materia de amparo, y dijo que las comisiones respectivas “las tomarán en cuenta”.

“Ya ayer (jueves) había hecho de parte nuestra una serie de consideraciones y seguramente la Comisión de Justicia, que empieza a sesionar, tomará en cuenta las opiniones que considere procedentes. Entonces, no hay ningún problema y respetamos las expresiones del ministro Zaldívar”, expresó.

En entrevista, el también coordinador de diputados de Morena dijo que la citada comisión “la semana próxima, de acuerdo con la ley, con los términos y tiempos que establecen la Ley Orgánica y el Reglamento, será la que determine”.

De acuerdo con el legislador, se podrán realizar cambios debido a que la Cámara de Diputados es la revisora y aseguró que se cuidará el cumplimiento de plazos legales: “no habrá fast track, no habrá vía rápida. Vamos a esperar los plazos que la ley establece y una vez que se agoten estos plazos el pleno determinará lo procedente”.

Cuestionado sobre si se debe modificar el transitorio que se refiere a la retroactividad, puntualizó que el artículo 14 constitucional establece que no se le puede dar efectos retroactivos a ninguna ley en perjuicio de persona alguna y aseguró que van a “darle congruencia a la Constitución”.

El jueves Monreal Ávila afirmó que el artículo transitorio “es violatorio de la Constitución”, y advirtió que en San Lázaro privará la racionalidad y harán la corrección correspondiente.

SCJN rechaza cláusula sobre la retroactividad

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, se sumó a las posturas en contra de la cláusula de retroactividad aprobada esta semana por el pleno del Senado, como parte de la reforma en materia de amparo, al considerar que, si bien es necesaria la enmienda, no así dicha disposición.

Al ser cuestionado por periodistas en torno a su postura respecto a la reforma a la ley, Aguilar Ortiz se expresó a favor, al considerar que el procedimiento tiene vicios que implican juicios muy largos.

“(Es) necesaria la reforma. El procedimiento está muy burocratizado o hay muchísimos medios de impugnación que hacen de pronto que los juicios se hagan interminables. Entonces, sí”, dijo.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que hasta las 19:30 horas de ayer no habían recibido la minuta de la Ley de Amparo.

Al encabezar un encuentro con los representantes de los medios de comunicación que siguen las actividades de la SCJN, el ministro consideró que se debe de ajustar la cláusula que agregaron los senadores de Morena, al aprobar la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. “No, eso sí no. Se tiene que ajustar eso”.

Al plantearle en torno a si la ajustaría el máximo tribunal, en caso de que el tema llegue al pleno del mismo, el ministro presidente respondió de manera afirmativa.

En la misma postura se manifestó la ministra Lenia Batres, quien, desde Hermosillo, Sonora, en conferencia de prensa, señaló que cualquier reforma legal tiene que responder a lo que establece la Constitución.

“En este caso del juicio de amparo, se trata de una reforma que no toca la Constitución, entonces, tiene que responder al artículo 14, conforme al efecto que debe tenerse en las leyes sobre el principio de no retroactividad”, comentó.

El ministro presidente, Hugo Aguilar, ayer con periodistas.

Legisladores de distintas filiaciones políticas también se han expresado en el mismo sentido.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, advirtió que con la redacción que aprobó el Senado, “se lastima a una institución tan grande como es el amparo”.

“Hoy, como está el documento enviado por el Senado, desde mi perspectiva, evidentemente lastima a las y los mexicanos, lastima la posibilidad de los mexicanos de defenderse ante el gobierno”, por lo que confió en que la Cámara de Diputados actuará en ese caso con altura de miras.

En el mismo sentido, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, señaló que, si bien la reforma al amparo es sumamente positiva en general, el transitorio es inconstitucional, por lo que adelantó que, en el debate que se llevará a cabo en San Lázaro, se tendrá la oportunidad de discutirlo y corregirlo.

Por separado, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el morenista Javier Corral, confió en que la Cámara de Diputados elimine el transitorio que otorga efectos retroactivos, al considerarlo “claramente inconstitucional”.

“Varias veces advertí el carácter anticonstitucional de la redacción en el transitorio. Coincido con la Presidenta Claudia Sheinbaum: la Constitución es clara, no hay retroactividad en las leyes, por lo tanto, no era necesaria la modificación”, afirmó.

El autor de la reserva defiende su postura

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena y autor de la reserva a la Ley de Amparo que incorpora la retroactividad en los juicios, aseguró que su intención es garantizar certeza y seguridad jurídica y no afectar derechos adquiridos de los ciudadanos.

“Los poderes estamos construyendo juntos esta ley de amparo. El espíritu del legislador, en la reserva, es dar mayor certeza y seguridad jurídica a los juicios en trámite y fortalecer la aplicación efectiva de la justicia en México. Esa es la esencia”, destacó a través de sus redes sociales.

Insistió que la medida busca cerrar la puerta al uso del amparo como recurso dilatorio, especialmente en materia fiscal, y fortalecer la aplicación efectiva de la justicia en México. Añadió que las aportaciones del Ejecutivo se hicieron como sugerencias de redacción, sin modificar la esencia de la norma.

Además, enfatizó: “Mi postura fue y es que ningún ciudadano pierda derechos adquiridos, pero lo que se logra es impedir que se abuse del amparo para retrasar sentencias firmes y evadir el cumplimiento de la justicia”.

Huerta concluyó que, como constitucionalista, su posición es clara: no está a favor de la retroactividad, pese a que la reforma aprobada contempla esa posibilidad en juicios en trámite.

El polémico transitorio establece que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto (la reforma en materia de amparo), continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”.

Al presentar la modificación en tribuna el pasado jueves, señaló que la reserva no “viene a dinamitar nada”, pues la modificación no es retroactiva a la ley prohibida en el artículo 14 constitucional, y no afecta derechos adquiridos al no modificar la esencia del juicio de amparo, sino precisa su naturaleza jurídica.

Oposición exige foros de debate con empresarios

El PAN en la Cámara de Diputados exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum convocar a foros y escuchar la opinión del sector empresarial sobre la reforma en materia de amparo, y advirtió que, si se aprueba tal cual en San Lázaro, además de violar la Constitución, se estarían violentando diversos derechos de los mexicanos.

“Los empresarios, por ejemplo, están en alerta máxima porque esta legislación de la 4T representa un grave retroceso y un freno para la inversión privada”, dijo el legislador Daniel Chimal, por lo que solicitó revisar y proponer foros en donde “verdaderamente haya debate y discusión”.

“Es claro que Morena y el Gobierno, ahora con un Poder Judicial atado a la 4T, quieren deshacer por completo la figura del amparo para amedrentar y los ciudadanos no puedan defenderse ante los abusos”, expuso.

El lunes 29 y martes 30 de septiembre se llevaron a cabo los foros de debate sobre la reforma, donde hubo 41 ponencias; la votación se realizó el miércoles 1 de octubre.

Expuso que Morena busca limitar derechos fundamentales, poner en riesgo la certeza jurídica y detener la inversión y la generación de empleo: “No quieren escuchar e ignoran opiniones; va a eliminar la figura jurídica que tienen las y los mexicanos para protegerse de los abusos de la autoridad y más, dentro de un contexto de polarización, abusos de poder y políticos que no toleran la crítica ni la justicia”.

Por separado, el coordinador de senadores del PRI, Manuel Añorve, calificó como un “vergonzoso episodio” la aprobación de un artículo transitorio con retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por Morena y sus aliados, al considerar que dicha modificación viola el artículo 14 de la Constitución.

El diputado panista Daniel Chimal, en sesión de la Cámara de Diputados, en imagen de archivo.

Aseguró que incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, tuvieron que corregir la situación, evidenciando la falta de conocimiento de sus legisladores: “Yo confío en que Ricardo Monreal, que es un jurista por naturaleza, le haga los cambios necesarios, porque una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución, y el artículo 14 protege al ciudadano mexicano”.