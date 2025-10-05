Reforma a Ley de Amparo garantiza derechos de los ciudadanos, asegura Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reforma a la Ley de Amparo, que actualmente se discute en el Congreso, garantiza los derechos de la ciudadanía, además de que su objetivo es hacer la justicia “más rápida y expedita”.

Durante su mensaje por su primer año de Gobierno, desde el Zócalo capitalino, la presidenta hizo un recuento de las 19 reformas constitucionales y 40 a leyes, al final del cual se refirió a la Ley de Amparo, que se encuentra en medio de un debate por la adición de una cláusula de retroactividad, que se discute en el Congreso.

Claudia Sheinbaum dio un mensaje por su primer año de Gobierno desde el Zócalo capitalino. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

A propósito, Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo de esta reforma será siempre garantizar los derechos de los ciudadanos, y que los cambios impulsados buscan garantizar sus derechos frente a cualquier autoridad.

“Su objetivo es hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita; garantizar la pronta actuación contra el lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos”, explicó la presidenta.

Asimismo, la presidenta se refirió a la aprobación de la reforma judicial, con la cual, durante su primer año de Gobierno, se llevó a cabo la primera elección de jueces, magistrados y ministros.

“Se terminó la era en el Poder Judicial de nepotismo, corrupción y privilegios. Comienza una nueva era de legalidad y justicia, un verdadero Estado de derecho”, celebró.

Recordó que, a partir de una reforma que envió al Congreso, a partir de 2030 ya no habrá reelección y quedó prohibido dejar como herencia un puesto de elección.

Asimismo, destacó que quedó estipulado en la Constitución el rechazo a cualquier acto injerencista e intervencionista contra nuestro país, con lo cual, celebró, continúa la defensa a la soberanía nacional.

“Esta reforma dice en pocas palabras: ¡México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!”, explicó.

