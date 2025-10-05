Reforma a Ley de Amparo garantiza derechos de los ciudadanos, asegura Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reforma a la Ley de Amparo, que actualmente se discute en el Congreso, garantiza los derechos de la ciudadanía, además de que su objetivo es hacer la justicia “más rápida y expedita”.
Durante su mensaje por su primer año de Gobierno, desde el Zócalo capitalino, la presidenta hizo un recuento de las 19 reformas constitucionales y 40 a leyes, al final del cual se refirió a la Ley de Amparo, que se encuentra en medio de un debate por la adición de una cláusula de retroactividad, que se discute en el Congreso.
A propósito, Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo de esta reforma será siempre garantizar los derechos de los ciudadanos, y que los cambios impulsados buscan garantizar sus derechos frente a cualquier autoridad.
“Su objetivo es hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita; garantizar la pronta actuación contra el lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos”, explicó la presidenta.
Asimismo, la presidenta se refirió a la aprobación de la reforma judicial, con la cual, durante su primer año de Gobierno, se llevó a cabo la primera elección de jueces, magistrados y ministros.
“Se terminó la era en el Poder Judicial de nepotismo, corrupción y privilegios. Comienza una nueva era de legalidad y justicia, un verdadero Estado de derecho”, celebró.
Recordó que, a partir de una reforma que envió al Congreso, a partir de 2030 ya no habrá reelección y quedó prohibido dejar como herencia un puesto de elección.
Asimismo, destacó que quedó estipulado en la Constitución el rechazo a cualquier acto injerencista e intervencionista contra nuestro país, con lo cual, celebró, continúa la defensa a la soberanía nacional.
“Esta reforma dice en pocas palabras: ¡México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!”, explicó.
