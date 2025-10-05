¿Qué día comienza el invierno 2025 y cómo será en México?

De acuerdo con el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua, Fabián Vázquez Romaña, durante la temporada invernal 2025-2026 se esperan al menos 48 frentes fríos.

Se espera que en el trimestre de septiembre a noviembre existan temperaturas mínimas entre uno y tres grados centígrados arriba del promedio del país, por lo que las temperaturas serán más cálidas de lo habitual.

La temporada invernal comenzó en septiembre de este año, y se estima que termine en mayo, meses en los que se esperan de cinco a siete frentes fríos en cada uno:

En septiembre hubo cinco

En octubre serán cinco

En noviembre serán seis

En diciembre serán siete

En enero serán seis

En febrero serán cinco

En marzo serán seis

En abril serán cinco

En mayo serán tres

¿Qué es un frente frío?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, un frente frío se da cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente, por lo que el aire caliente se mete debajo del aire frío y provoca inestabilidad en la zona de la atmósfera.

Debido a esto hay descenso en la temperatura, heladas, vientos intensos, oleaje y nubes abundantes y llovizna.

¿Qué hacer en temporada de frío?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante un frente frío es importante tomar medidas preventivas para evitar las afectaciones a la salud que provoca el frío extremo como las infecciones respiratorias agudas, influenza estacional, accidentes por quemaduras e incluso intoxicación por monóxido de carbono.

Las medidas de prevención de enfermedades para tomar en temporada de frente frío son:

Higiene personal y saneamiento como lavado de manos frecuente.

Estornudo cubriendo nariz y boca con el antebrazo.

No escupir.

No tocarse la cara con las manos sucias.

Limpieza y desinfección de superficies.

Limpieza y desinfección de objetos de uso común.

Uso de ropa adecuada para la temporada como gorro, guantes, bufanda y calcetines.

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitamina C y D como frutas y verduras.

Consumo abundante de líquidos.

No automedicarse.

Además de estas medidas, la Secretaría de Gobernación recomienda:

Cúbrete con varias prendas, no solo te calientan mejor que una ropa gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres.

Evita utilizar doble media o calcetín porque se bloquea la circulación; utiliza calcetines de lana.

Protégete el rostro, la cabeza, manos y orejas.

Al salir de un lugar caliente cúbrete boca y nariz.

Utiliza la calefacción en forma moderada para que los cambios de temperatura con el exterior no sean muy bruscos.

En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados.

Presta atención especial a niñas y niños menores de 5 años, a personas adultas mayores.

Protege a tus mascotas ya que estas también son susceptibles al frío.

En momentos extremadamente fríos y/o con vientos fuertes, limita la cantidad de tiempo al aire libre.