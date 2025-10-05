The New York Times publica artículo sobre lujos de líderes morenistas; advierte posibles consecuencias electorales

Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto, entre los aludidos en el artículo.

El diario The New York Times publicó un artículo donde remarca las controversias por gastos excesivos de algunas de las principales figuras de Morena, a través de la cual cuestiona el slogan de austeridad del partido.

Analistas consultados por el diario estadounidense, aseguraron que estas muestras de ostentación podrían tener un impacto electoral para el partido, el cual se verá hasta 2027.

The New York Times publicó artículo sobre lujos de figuras centrales de Morena. ı Foto: Captura de pantalla

A través del artículo Morena, el partido gobernante de México, en aprietos por los gastos de algunos miembros, el NYT recordó que, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se hospedó en un hotel de Tokio por 400 dólares la noche y gastó cerca de dos mil 600 dólares en restaurantes durante su estancia, mientras que el ingreso promedio de un hogar mexicano es de mil 400 dólares al mes.

El diario también reportó que Adán Augusto López Hernández, senador, declaró ingresos privados por 4.3 millones de dólares en 2023 y 2024, provenientes de servicios jurídicos, rentas, pagos de intereses y herencias familiares.

Andy" López Beltrán fue captado saliendo de boutique Prada, en Japón. ı Foto: Flickr / Redes sociales

Gerardo Fernández Noroña, otro senador, posee una casa de mil 200 m² valorada en 650 mil dólares y dos automóviles, pese a que su salario anual es de 98 mil dólares.

El diario recordó la respuesta que dio López Beltrán, quien dijo que los gastos fueron cubiertos con su propio dinero y calificó las críticas de “campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

Desata polémica casa en Tepoztlán de $12 millones de Fernández Noroña ı Foto: Especial

Fernández Noroña aseguró que “yo no tengo ninguna obligación de ser austero; son las políticas públicas que son austeras”, mientras que López Hernández afirmó: “Yo puedo ganar en mi ejercicio de servicios profesionales o como empresario, eso no está prohibido”.

A propósito, analistas citados por el diario advierten sobre el riesgo de un daño duradero a la imagen de Morena. Vanessa Romero Rocha dijo que “la gente está ofendida y traicionada”, mientras votantes como María Rodríguez, de Ciudad de México, cuestionan: “Andan viajando, bien vestidos, carros muy caros… ¿y la pobreza extrema dónde quedó?”.

Impacto electoral de controversias en Morena podría verse hasta 2027, advierten especialistas. ı Foto: larazondemexico

En mayo de 2025, Morena reforzó su código ético, donde prohibió la ostentación de joyas, ropa de marca, propiedades de alto valor y turismo de lujo, pero las recientes imágenes de viajes y gastos millonarios de sus dirigentes han reavivado la polémica.

El New York Times subraya que, aunque la indignación es visible, las elecciones intermedias en México no se realizarán hasta 2027, por lo que el impacto político de estas revelaciones aún está por verse.

