Alicia Bárcena pide más recursos para Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, solicitó mayores recursos para impulsar la creación de una Ley de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la cual, subrayó, responde a un mandato constitucional.

Bárcena advirtió que el sector ambiental ha sufrido importantes recortes presupuestales entre 2024 y 2025, y propuso complementar el presupuesto federal con ingresos excedentes generados directamente desde el sector ambiental a través de trámites, permisos, multas y condicionantes.

Sugirió que los recursos, que este año ascienden a 5 mil 800 millones de pesos, podrían destinarse sin afectar las finanzas públicas, “pero ahí necesitamos el apoyo de todos ustedes para lograrlo”, pidió a legisladores de las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cambio Climático y Sostenibilidad.

La funcionaria planteó también reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1996, y que “merece una puesta al día”.

Durante su intervención, destacó las prioridades de la Semarnat rumbo a 2030, entre ellas: sanear los ríos Lerma, Santiago, Atoyac y Tula; reducir 35 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero; fortalecer la reforestación y establecer polos de desarrollo de economía circular, así como eliminar totalmente los plásticos en playas mexicanas.

Alejandra Chedraui Peralta, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y diputada de Morena, respaldó la necesidad de consolidar una visión de Estado en materia ambiental que combine ciencia, justicia social y responsabilidad fiscal.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales subrayó que el cuidado del entorno no tiene colores ni ideologías.

Alicia Bárcena cerró su participación reiterando que la protección del ambiente debe ir de la mano con la justicia social, tal como lo ha planteado la Presidenta Claudia Sheinbaum, y llamó al Congreso a trabajar de manera conjunta en esta agenda.

cehr