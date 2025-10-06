Comisión de Hacienda aprueba dictamen que reforma disposiciones de la Ley Aduanera

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Carol Antonio Altamirano (Morena), aprobó con 31 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Durante la sesión, el diputado Altamirano señaló que los votos particulares serán recibidos y presentados como anexo del dictamen, con el propósito de ser publicados en la Gaceta Parlamentaria y contribuir al análisis en el Pleno, donde también se presentarán las reservas correspondientes. El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular, y remitido a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

El presidente de la Comisión destacó que las modificaciones buscan brindar mayor certeza jurídica a los agentes y agencias aduanales, respecto a las inversiones en infraestructura, capacitación y desarrollo que realizan para ofrecer sus servicios. Entre los cambios relevantes se encuentra la ampliación del plazo de certificación para que los agentes mantengan su patente, que pasará de dos a tres años.

Asimismo, se pretende mantener los estándares de actualización y profesionalización requeridos para el despacho aduanero, sin que esto implique mayores cargas administrativas para los agentes, agencias o autoridades.

Aduanas ı Foto: larazondemexico

En contraste, el diputado Federico Döring Casar (PAN) manifestó su rechazo al dictamen al considerar que la reforma no contribuirá a combatir la evasión ni a incrementar la recaudación fiscal.

Afirmó que “No va a contribuir a mejorar la recaudación, porque no quisieron ser corresponsables, el gobierno, de la solución; solo quieren ser parte del problema”.

Döring añadió que, bajo el argumento de la modernización tecnológica y digitalización de trámites, se están vulnerando derechos, aunque reconoció que el documento final incluye ajustes gracias a la sensibilidad del presidente de la Comisión y de la mayoría legislativa.

Por su parte, el diputado Jericó Abramo Masso (PRI) advirtió que el dictamen afectará el comercio internacional de México, al ir en contra de las recomendaciones del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Aduanas, que promueven la agilización del despacho de mercancías, la confianza en el contribuyente y la simplificación de los trámites aduanales.

En tanto, la diputada Patricia Flores Elizondo (Movimiento Ciudadano) coincidió en la importancia de fortalecer el marco legal, pero consideró que la iniciativa del Ejecutivo no aborda las causas estructurales de los problemas del sistema aduanero.

“Pero omite establecer mecanismos claros y vinculantes de control, supervisión y sanción sobre las autoridades responsables, como la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda”, explicó.

