Delegaciones de Israel y Hamás completan primer día de diálogos en Egipto rumbo a plan de paz en Gaza

Delegaciones de Israel y Hamás comenzaron el lunes conversaciones indirectas en Sharm el Sheij, Egipto, con el objetivo de avanzar en la implementación del plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Gaza, que cumple casi dos años.

De acuerdo con el reporte inicial de Associated Press, los negociadores abordaron temas como el alto el fuego, la liberación de rehenes y el futuro gobierno del territorio palestino.

Un contingente propalestino recibe a deportados de la Global Sumud Flotilla, en Grecia. ı Foto: Reuters

Las conversaciones se centraron en la primera fase del plan, que incluye la retirada parcial de las fuerzas israelíes, la entrega de cautivos por parte de Hamás —48 personas, de las cuales unas 20 se cree que aún viven— y la desmilitarización de la milicia palestina, un requisito clave de Israel.

Según fuentes egipcias citadas por la agencia, ambas partes han mostrado acuerdo con varios puntos de la propuesta , aunque la localización de cuerpos de cautivos bajo los escombros podría retrasar algunos compromisos.

Humo emerge de Gaza, tras una explosión, vista desde Israel. ı Foto: Reuters

La delegación israelí está encabezada por Ron Dermer, mientras que Khalil al-Hayyah lidera la representación de Hamás. Israel también cuenta con la participación de Ophir Falk y Gal Hirsch, y se espera que se sumen Jared Kushner y Steve Witkoff, enviados de Estados Unidos.

Por su parte, Hamás busca garantías sobre la retirada de tropas israelíes y la liberación de prisioneros palestinos en Israel, así como la instauración de un alto el fuego permanente.

Donald Trump, presidente de EU (der.), y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (izq.). ı Foto: Reuters

A pesar de las conversaciones, los bombardeos israelíes continuaron parcialmente, lo cual provocó la muerte de 19 personas y dejó 96 heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de Gaza. Desde el inicio del conflicto, se han registrado 67 mil 160 fallecidos y casi 170 mil heridos en el territorio palestino.

El plan estadounidense ha recibido respaldo de naciones árabes y occidentales y es visto por Trump como la oportunidad más prometedora para lograr un acuerdo en la región.

Mientras tanto, residentes en Gaza expresan que un acuerdo de alto el fuego representa su única esperanza para sobrevivir a la devastación que ha dejado la guerra. “Si hay un acuerdo, sobrevivimos. Si no, es como si nos hubieran sentenciado a muerte”, señaló Gharam Mohammad, joven desplazado junto a su familia, según la misma agencia.

Con información de Associated Press.

