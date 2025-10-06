Huracán Priscila HOY 6 de octubre: estos son los estados afectados con intensas lluvias

La tormenta tropical Priscila se intensificó durante las 15:00 horas de este domingo, con l que alcanzó la categoría uno en la escala de Saffir-Simpson.

Debido a esto, este lunes se prevén lluvias puntuales intensas en 10 entidades del país, además de oleaje elevado en el occidente, sur y sureste.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del huracán Priscilla de categoría uno en la escala Saffir-Simpson se localiza a 370 kilómeteos al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 655 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja Califoria Sur.

El SMN precisa que los vientos máximos sostenidos son de 140 kilómetros por hora, con rachas de 170 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia nor-noreste a 7 kilómetros por hora.

La dependencia pntualizó que se estableció una zona de vigilancia por los efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, Baja California Sur, y de igual manera se mantiene vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Se espera lluvias fueres puntuales intentas en la costa este de Jalisco y en Colima, mientras que en el Sur de Sinaloa, Nayarit, la costa de Michoacán, y el suroeste de Guerrero se esperan lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes.

En el sur de Baja California Sur se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Imagen de Sistemas Meteorológicos Actuales Conagua

En cuanto a los vientos, en las costas de Jalisco y Colima se esperan vientos sostenidos de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, en el sur de Baja California Sur y en la costa de Michoacán se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, y en la costa sur de Sinaloa y Nayarit se esperan vientos sostenidos de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora.

En cuanto a oleaje, en las costas de Jalisco y Colima se esperan de 5.0 a 6.0 metros; en las costas de Michoacán se esperan olas de 3.0 a 4.0 metros; y en las costa sur de Baja Californnia Sur, Nayarit y el oeste de Guerrero se esperan olas de 2.0 a 3.0 metros.

Debido a esto, se pide a la población estar atenta a los avisos emitidos por el Servicio Metereológico Nacional.

Desde el #SMNmx mantiene el seguimiento puntual al #Huracán #Priscilla en el occidente del país.



¡Mantente atento a todos los avisos oficiales que se emiten en el SMNmx y evita la desinformación!

Por su parte, el gobierno de Baja Calicornia Sur puntualizó que se prevén lluvias acumuladas de 50 a 100 mm con puntuales de hasta 150 mm en zonas del sur del estado, y que estas podrían generar corrientes de agua repentinas en arroyos.