Huracán ‘Priscilla’ podría tocar tierra en Baja California el fin de semana

Mientras “Priscilla" avanza como huracán categoría 1 en aguas del océano Pacífico, se aproxima a Baja California y podría tocar tierra el fin de semana, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este 6 de octubre, el ciclón se desplazaba en altamar y en paralelo a las costas mexicanas del Pacífico. A las 15:00 horas, se ubicó a 335 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En los próximos días, se espera que “Priscilla” mantenga su trayectoria con dirección al nor-noroeste y se fortalezca hasta convertirse en un huracán de categoría 2, antes de debilitarse entre el 8 y 9 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), mientras “Priscilla” pierde fuerza se acercará a territorio mexicano, donde podría ingresar como ciclón post tropical entre el 10 y 11 de octubre. Sus remanentes mantendrán condiciones climáticas adversas en el noroeste del país.

⚠️El #Huracán #Priscilla mantiene un lento desplazamiento sobre el occidente del país.



¿En qué estados lloverá por el huracán “Priscilla”?

Para este 6 de octubre, el Meteorológico Nacional pronostica lluvias, oleaje elevado y vientos fuertes en siete entidades con litoral en el Pacífico por el huracán “Priscilla”:

Lluvias intensas en Colima, al este y en la costa de Jalisco

Lluvias muy fuertes en Baja California Sur, al sur de Sinaloa, Nayarit, en la costa de Michoacán y al suroeste de Guerrero

Lluvias fuertes al sur de Baja California Sur

Sigue la trayectoria EN VIVO de “Priscilla”

“Priscilla” es el decimosexto fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Pacífico, que termina el 30 noviembre, en la recta final del otoño.

Hasta este 6 de octubre se han registrado seis tormentas tropicales y diez huracanes: seis de categoría 1, uno de categoría 2, uno de categoría 3 y dos de categoría 4.

Alvin , tormenta tropical

Barbara , huracán categoría 1

Cosme , tormenta tropical

Dalila , tormenta tropical

Erick , huracán categoría 4

Flossie , huracán categoría 3

Gil , huracán categoría 1

Henriette , huracán categoría 1

Ivo, tormenta tropical

Juliette , tormenta tropical

Kiko , huracán categoría 4

Lorena , huracán categoría 1

Mario , tormenta tropical

Narda , huracán categoría 2

Octave , huracán categoría 1

Priscilla, huracán categoría 1

