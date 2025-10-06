Infonavit presenta avances de Viviendas para el Bienestar: Entregarán viviendas en octubre

Infonavit entregará Viviendas del Bienestar terminadas durante octubre en al menos 11 estados, además se tiene la meta de construir y otorgar 1 millon 800 mil viviendas durante este sexenio.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con una meta de un millón 200 mil proyectos de vivienda contratados durante este sexenio, de las cuales se cuenta con proyectos por 400 mil proyectos contratados en alrededor de 240 periodos

Durante su participación en la conferencia de prensa de hoy, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que del total de la meta que se tiene para este sexenio, ya se cuenta con 200 mil 613 proyectos de vivienda contratados durante el periodo conformado del 6 de abril hasta el 3 de octubre.

Se estima que para el cierre del 2025 se cuente con 302 mil 171 proyectos de vivienda contratados lo que equivale al 25 por ciento de la meta sexenal, por lo que durante el periodo de octubre a diciembre se contratarán 101 mil 578 proyectos de vivienda.

Para el 2026 se cuenta con 400 mil propuesta que ya se encuentran en revisión para su viabilidad, por lo que se estarían contratando a finales del próximo año, sin embargo se precisó que se reciberon muchas más propuestas que fueron descartadas en razón de uso de suelo y diversos problemas.

Esto deja un saldo restante de 500 mil viviendas para los siguientes cuatro años que comprenden el gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, de los 200 mil 6113 proyectos de vivienda contratados, Veracruz encabeza la gráfica con un total de 44 mil 994 proyectos contratados, mientras que Tamaulipas cuenta con un estimado de 43 mil 660 viviendas destinadas, de las cuáles la mayor parte ya han sido contratadas.

Proyectos de vivienda contratadas y por contratar Infonavit ı Foto: Infonavit

¿Cuándo se entregarán las Viviendas para el Bienestar?

En cuanto a las viviendas que ya cuentan con un contrato, se inicio la construcción en 110 mil 228 viviendas en 25 estados del país, dentro de las cuales Veracruz encabeza la lista con 24 mil 136 construcciones, seguida de Tabasco con 15 mil 388 construcciones, y Yucatán con 12 mil 266 construcciones.

El funcionario precisó que en cuanto a la entrega de viviendas, en octubre ya se cuenta con viviendas terminadas en 11 estados de la República, por lo que este mes se comenzará a entregarlas en: Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Coahulia, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas

El próximo mes se agregarán a la lista nueve estados: Michoacá, Vera Cruz, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, Sonora, San Luis Potosí, Chihuahua y Colima; por lo que se invitó a los derechohabientes a asistir a actualizar sus datos en los centros de servicio de las delegaciones del Infonavit.

También se precisó que se está haciendo una página web para que las personas tengan acceso a la información de los contratos de obra de las viviendas que se encuentran en desarrollo, que a su vez será actualizada periódicamente.

Hoy, en la #MañaneraDelPueblo nuestro director general @OctavioRomero_O se enlazó desde Tabasco, junto con el gobernador @TabascoJavier, para anunciar la entrega de las primeras 80 viviendas del programa #ViviendaParaElBienestar de la Presidenta @Claudiashein.



De éstas, 51 ya… pic.twitter.com/wXtv2NuA64 — Infonavit (@Infonavit) October 2, 2025