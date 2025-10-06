No detendrán “mentiras o difamaciones” a la 4T

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ayer, durante el Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el Zócalo capitalino.

Como anfitriona del cierre de la gira nacional emprendida por la Presidenta Claudia Sheinbaum para presentar cuentas de su primer año de Gobierno, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó su respaldo a la mandataria federal y al movimiento de la Cuarta Transformación que, dijo, no será detenido por las “mentiras, difamaciones ni la reacción conservadora”.

Al inicio de su mensaje, la mandataria capitalina extendió un reconocimiento a la jefa del Ejecutivo federal por haberse convertido en la primera mujer en ocupar dicho cargo, pero antes de ello haber trabajado por la capital de la República para dejar un “legado” que ahora se busca consolidar.

El Dato: En redes sociales, Brugada celebró que, desde la capital, seguimos construyendo el México que soñamos: justo, solidario y con esperanza para todas y todos”.

“Usted nos dejó los mejores resultados en esta gran ciudad, una forma de gobernar que cada día nos inspira, un legado y experiencias innovadoras que trabajamos para consolidar… Amor con amor se paga y su liderazgo nos conmueve, nos convoca y nos impulsa”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: Abarrotan el evento gremios y fuerzas sindicales Primer informe de la Presidenta concentra a 400 mil en el Zócalo

En el contexto de diferendos que se han enfrentado con Estados Unidos, Brugada Molina agradeció a Sheinbaum Pardo por la defensa de la soberanía.

“Quiero agradecer, en nombre de la Ciudad de México, la firme defensa de la soberanía nacional que ha encabezado nuestra Presidenta. Que se oiga bien y que se oiga lejos: tenemos a la mejor Presidenta del mundo, y lo sabemos aquí y lo saben también allá afuera”, exclamó.

60 por ciento se redujeron los delitos de alto impacto con CSP al frente de la capital

Además, subrayó que “esta gran transformación, encabezada por nuestra Presidenta, no la para nadie, ni las mentiras, ni las difamaciones, ni los del viejo régimen, ni la reacción conservadora, porque es la Presidenta más apoyada por el pueblo, y el pueblo sabe y el pueblo manda”.

También aseguró que no se dará marcha atrás al trabajo emprendido en la CDMX en temas de movilidad, empleo y conectividad.

“No vamos a dar ni un paso atrás en la transformación de esta gran ciudad. Seguiremos haciendo historia y cumpliendo con el mandato del pueblo, trabajando sin descanso para continuar con su legado y consolidando a la Ciudad de México como la capital de la electromovilidad, la de mayor inversión y empleo, la más educadora y sustentable, la más deportiva, recreativa, cultural y moderna, la más conectada”, refirió.

Destacó que durante el tiempo en que Sheinbaum Pardo se desempeñó como Jefa de Gobierno de la capital, los delitos de alto impacto disminuyeron 60 por ciento; los homicidios bajaron 40 por ciento; el porcentaje de mujeres que dijeron sentirse seguras se duplicó.

Asimismo, le reconoció los proyectos de movilidad, como abrir la puerta a las líneas de Cablebús, el Trolebús Elevado, el Metrobús y otros sistemas de transporte; también por haber triplicado los programas de Bienestar, por haber conseguido que un millón de personas salieran de la pobreza y por haber combatido la corrupción “de manera ejemplar”.

Ahora, como Presidenta, le agradeció por mantener en sus proyectos a la capital como parte de los trabajos emprendidos por el Gobierno federal, entre ellos el Plan Nacional Hídrico o que la ciudad forme parte de las rutas que se construyen como parte de la recuperación del sistema ferroviario del país.

“Agradecemos el gran esfuerzo por traer más bienestar con programas sociales, más agua con el Plan Hídrico y más hermosos trenes que servirán para conectarnos con todo el país. Gracias por el Cablebús de Tlalpan y por el apoyo al corazón de la movilidad metropolitana: nuestro querido Metro. En seguridad nos coordinamos todos los días con su Gobierno y apoyamos al IMSS Bienestar para tener el mejor sistema de salud”, dijo.

Brugada Molina enfatizó que se continuarán con políticas como la construcción de paz, para contar con mejores elementos de seguridad, garantizar la impartición de justicia a la población, pero particularmente a las comunidades de pueblos originarios.

“La capital de los Pilares y las UTOPÍAS, la que construye paz y seguridad con la mejor Policía, la que hace justicia a sus pueblos originarios; y la que está derrumbando los muros de la desigualdad, la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo”, destacó.

También comentó que se trabajará por consolidar a la capital como la ciudad “más feminista”, en donde se instala el primer Sistema Público de Cuidados.

En las palabras de la Jefa de Gobierno también hubo una mención al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, además de enviar un saludo, lo calificó como uno de los mejores mandatarios que ha tenido el país.

“Llega nuestra querida Presidenta a este Zócalo, como han llegado millones de mexicanas y mexicanos que han luchado por un país mejor, como llegó Andrés Manuel López Obrador encabezando la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Un abrazo, un aplauso a uno de los mejores presidentes de la historia de México”, dijo.

“La ciudad en la que trabajamos todos los días para hacer realidad el compromiso, vuelto grito por todo el país, el grito de la Cuarta Transformación: ‘Por el bien de todos, primero los pobres’. ¡Que viva la Presidenta Claudia Sheinbaum!”, concluyó.