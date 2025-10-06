Priscilla evoluciona a huracán categoría 1; se activan alertas

Priscilla se intensificó de tormenta tropical a huracán categoría 1 la tarde de ayer y, aunque no se prevé su impacto en las costas mexicanas, las alertas se activaron a causa de las lluvias torrenciales que acompañan al ciclón.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó el centro del meteoro alrededor de las 15:00 horas de este domingo a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos de hasta 120 kilómetros.

Advirtió de la continuidad de lluvias torrenciales para el estado de Michoacán, así como intensas para Jalisco, Guerrero y Colima, mientras que muy fuertes para Nayarit. Además de esto, se alertó sobre oleaje de hasta cinco metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

20 huracanes pronosticó el SMN para esta temporada

Derivado de esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) realizó un recorrido preventivo por una zona de riesgo identificada en el Ejido Francisco Villa, en Manzanillo, Colima, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

“Esta acción busca prevenir riesgos y proteger a 30 familias que habitan en una zona de riesgo por deslizamiento de ladera con material pétreo, mediante la evaluación del peligro y el diálogo con las familias expuestas”, precisó.

En dicha entidad, las autoridades en distintos sectores tomaron medidas para prevenir riesgos a la población. La Unidad Estatal de Protección Civil (PC) ordenó el cierre provisional de los accesos a sus playas, para evitar que la población ingresara y se pusiera en riesgo.

A pesar de que la alerta se estableció para estos estados, las fuertes lluvias del huracán pegaron a otras entidades como Oaxaca, en cuya capital se registraron fuertes inundaciones.

Una se dio en la calle 7 de Enero, de la ciudad de Oaxaca, cuyas coladeras se encontraban obstruidas, lo que llevó a que tuviera que ser necesario un desfogue del agua de lluvia. Debido a este incidente en al menos 10 domicilios, el agua alcanzó hasta un metro de altura aproximadamente.

Además, tres árboles cayeron en la avenida Zempoaltépetl y carretera internacional 190, en la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola y en la calle Gómez Morín a la altura del Puente Bicentenario.

Priscilla se trata del decimosexto ciclón de la temporada sobre el océano Pacífico, en donde se pronosticó el desarrollo de entre 16 y 20.

Paralelamente, se mantiene en observación una zona de baja presión asociada a una onda tropical al suroeste de las islas Cabo Verde, que mantiene 50 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en esta semana; el punto más cercano identificado hasta ahora es la costa de Quintana Roo, de donde se encontraba, hasta ayer, a más de seis mil kilómetros.

Hasta ahora, el ciclón que mayor impacto ha tenido en la temporada es Erick, que llegó a la categoría 4, cuyo impacto principal lo padecieron Oaxaca y Guerrero, a donde el Gobierno dispersó más de dos mil millones de pesos para atender a los damnificados ante las pérdidas en viviendas, así como dentro del sector agrícola y ganadero.