¿Quiénes son los ganadores de México Canta 2025?

México Canta es un concurso organizado por el gobierno a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

Este concurso se hace con el propósito de “crear nuevas narrativas musicales que se alejen de la apología de la violencia”, así como con la finalidad de fortalecer los géneros musicales tradicionales en el país.

Para poder participar en este concurso estuvo dirigido en su primer edición binacional a personas intérpretes, y compositoras mexicanas y mexicoestadounidenses de entre 18 y 34 años de edad, quienes enviaron una grabación de audio o video de duración máxima de tres minutos.

En esta ocasión se contó con 48 clasificados ubicados en el este de Chicago, Illinois; el centro de Houston, Texas; el Oeste de Los Ángeles, California, ubicados en Estados Unidos; y dentro de México en el norte de Tijuana, en el centro de la Ciudad de México y el sur de Oaxaca.

Este concurso estuvo dividido en cinco fases:

Inscripciones Primera Selección Eliminatoria estatal Eliminatorias regionales Gran Final

¿Quiénes fueron ganadores de México Canta?

La semifinal contó con siete finalistas que llevagor a la gran final que se llevó a cabo este 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36 de la colonnia Centro de la CDMX.

México Canta tuvo tres ganadores en tres diferentes categorías, los cuáles son los siguientes:

Mejor interpretación: Sergio Maya, con Quiero soñar, compuesta por él. Mejor composición: Carmen María con Tanto para nada, compuesta por ella. Premio del Jurado: Galia Siurob con De menos a menos, compuesta por Teo Mora.

Estos son los ganadores de México Canta ı Foto: Secretaría de Cultura | Especial La Razón

Durante la premiación, Galia pudo verse muy sorprendida y sin palabras al recibir el premio que le dedicó a su familia, con especial dedicación a su “mamá y mi abu, que ya no están conmigo”.

Por su parte, Carmen María dijo que estaba en shock y que se sentía muy agradecida, agradeció a Ale, su coautora, y a su familia que viajó desde Tijuana para acompañarla.

Sergio Maya, quien es el primer ganador de México Canta, se mostró conmocionado y sin palabras al recibir este premio.

Los ganadores de México Canta serán premiados con un contrato con una editora nacional, transnacional o intependiente, así como la producción de un LP de 12 canciones, mientras que la ganadora del premio del jurado recbe un LP de seis canciones.

Las votaciones para elegir a los ganadores de mejor interprete y mejor composición se hicieron en línea, y esta votación estuvo activa durante 25 minutos luego de que se terminara la última presentación de los finalistas.