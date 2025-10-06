Sheinbaum: Encapuchados buscaban enfrentamiento con policías para acusar represión

La violencia que se dio durante la movilización del 2 de octubre, donde policías, manifestantes y prensa resultaron heridos deberá revisarse por parte de la Fiscalía capitalina, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además acusó a los encapuchados que incendiaron negocios y se lanzaron contra los elementos de seguridad, de buscar provocar reacciones para señalar al gobierno de represión.

El pasado jueves se llevó a cabo la movilización a 57 años de la movilización estudiantil de 1968, la cual transcurrió entre saqueos a negocios del Centro Histórico y un enfrentamiento entre algunos de los manifestantes y policías que fueron desplegados. El saldo fue de 94 uniformados heridos, de los que uno permanece en estado crítico, así como fotoperiodistas agredidos y civiles lesionados.

“Primero mucha provocación. ¿De qué sirve? Esta violencia, este uso de, incluso, había bombas molotov. ¿De qué sirve?, ¿a quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Qué buscaba este grupo que lleva cubierta la cara?, ¿qué busca?, ¿por qué hacen estas manifestaciones?

En una ciudad de libertades, de plena libertad, absoluta y plena libertad. ¿Qué buscaba? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía, un 2 de octubre. ¿Qué buscaban con esta posible respuesta de la policía de la ciudad? Pues que dijeran: ‘Ay, un régimen represor que reprime estudiantes en un 2 de octubre´”, acusó.

Comentó que la identificación de los responsables de las agresiones contra los uniformados, pero también contra periodistas, corre a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Tras expresar reconocimiento por los policías que participaron aquel día, también comentó que debe haber mayor capacitación para los mismos.

“Puede haber… no es estar de acuerdo con el gobierno. Pero esta agresión a las personas, a periodistas, pues tiene que revisarse… Por supuesto, nuestra solidaridad a los policías, a los periodistas, que tienen uno de ellos, está en una situación delicada, policía, a sus familias y la Fiscalía de la ciudad que pueda revisar, sobre todo a esta agresión directa que hubo, que es injustificable”, dijo.

