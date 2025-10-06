SRE atiende a paisanos detenidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el embajador de México en Israel se entrevistó con las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención de Ktziot, en Israel, y que fueron capturadas en la Flotilla Global Sumud, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

“(El embajador) ha conversado con todas ellas y gestionado algunos medicamentos que requieren, a través de los canales diplomáticos”, escribió la Cancillería en un comunicado compartido en la red social X. De acuerdo con el reporte, el equipo diplomático mexicano sostuvo una nueva reunión con los familiares de las y los connacionales para informarles sobre los avances de su próxima repatriación y las gestiones realizadas desde la SRE y la embajada de México en Israel.

“La SRE reafirma su prioridad y compromiso de velar por los derechos humanos de las y los connacionales en el exterior, así como por garantizar su regreso seguro a nuestro país”, concluyó.

El sábado, la dependencia señaló que la embajada de México en Israel mantenía el diálogo con las autoridades de ese país, para garantizar que los mexicanos detenidos que forman parte de la Flotilla Global Sumud se encuentren en buenas condiciones.