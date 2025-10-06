SSa crea protocolo nacional para los primeros mil días de vida con el fin de detectar parálisis cerebral

En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora hoy, la secretaría de Salud recuerda que la detección temprana puede contribuir a un buen desarrollo de las personas que viven con esta condición, por ello crearon el protocolo nacional para los primeros mil días de vida.

“La parálisis cerebral es un grupo de afectaciones permanentes del desarrollo, movimiento, postura, atribuibles a alteraciones no progresivas que se presentan durante el desarrollo cerebral del feto o del niño hasta los tres años de edad, secundarias a lesión o disfunción del Sistema Nervioso Central”, dijo la dependencia.

En ese contexto, la secretaría de Salud creó el Protocolo Nacional de Atención Médica (PRONAM) para los primeros mil días de vida, con la finalidad de garantizar atención integral para el desarrollo de las primeras infancias, en el periodo que abarca desde los 270 días del embarazo hasta los dos primeros años de la o el bebé.

Informaron que este documento establece lineamientos sobre control prenatal, nutrición, actividad física, salud mental materna, vacunación, tamizajes, y desarrollo neurológico infantil, con el fin de establecer hábitos saludables que impacten el resto de la vida. Está basado en evidencia científica sólida y va dirigido a las y los profesionales de la salud para establecer las intervenciones que deberán realizar en la atención materna-infantil en el primer nivel de atención.

Además, dijeron que los riesgos de parálisis cerebral se pueden reducir, de ahí la importancia de adoptar una serie de medidas durante el embarazo para minimizar las complicaciones, entre las cuales destacan la búsqueda de atención prenatal temprana y continua, así como acudir al médico con regularidad.

“En ese sentido, la atención médica prenatal correcta puede ayudar a prevenir el nacimiento prematuro, el bajo peso al nacer y las infecciones”, dijo la Secretaria de Salud.

Asimismo, informaron que también es importante contar con antecedente de vacunación contra la rubéola para prevenir infecciones durante el embarazo.

Además, en un comunicado Salud, señaló que durante la infancia hay que prevenir los traumatismos craneales proporcionando a tu hija o hijo un asiento de seguridad en el auto, un casco para bicicleta, o barandillas de seguridad en las camas.

El 06 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral cuyo objetivo es concientizar a la población sobre este padecimiento, visibilizar sus necesidades para garantizar un futuro incluyente en el que las niñas, niños y adultos con parálisis cerebral tengan los mismos derechos, accesos y oportunidades que cualquier otra persona.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (ENADID), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven 8.8 millones de personas con discapacidad.

La incidencia de parálisis cerebral es de 1.5 a 3 casos por cada mil nacimientos, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, aunque se ha calculado que la incidencia en el noreste de México se ubica en 4.4 nacimientos por cada mil, según el estudio Incidencia de parálisis cerebral, factores de riesgo y neuroimagen en el noreste de México, publicado en 2023 en la revista Pediatric Neurology.

