Vinculan a proceso a 4 por asesinato de músicos

Un juez del Estado de México vinculó a proceso a una mujer y tres hombres por el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez, DJ B-King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown, quienes desaparecieron en Polanco el pasado 16 de septiembre y un día después fueron encontrados decapitados y desmembrados en Cocotitlán.

Los imputados fueron identificados como Angélica Iraís “N”, Luis Alberto “N”, José Luis “N” y Jaime “N”, este último señalado por haber facilitado el vehículo Mercedes Benz gris en el que ambos colombianos fueron trasladados desde la capital hacia el Edomex.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los cuatro acusados mantienen vínculos con la organización criminal Unión Tepito, particularmente en actividades relacionadas con la distribución de drogas.

Durante la audiencia, el juez determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que los señalados permanecerán recluidos en el penal de Chalco.

Aunque la fiscalía presentó indicios que los relacionan con el caso, el juez precisó que por ahora los detenidos son considerados “cooperadores” del crimen, ya que no hay pruebas suficientes para establecerlos como autores materiales del doble homicidio.

En el Mercedes Benz presuntamente utilizado para trasladar a las víctimas, las autoridades encontraron un vaso con un popote que contenía restos de saliva, los cuales fueron identificados mediante estudios genéticos como pertenecientes a Bayron Sánchez.

El vehículo fue localizado en un taller de hojalatería, donde los rines fueron pintados de color rojo para dificultar su identificación; también se aseguraron un bote de pintura y brochas utilizadas en la modificación.

El hallazgo de los cuerpos decapitados y desmembrados generó indignación tanto en México como en Colombia, ante la brutalidad del crimen y la presunta participación de la organización criminal Unión Tepito.