Gobierno de CSP anuncia acuerdo con plataformas para combatir violencia digital vs mujeres

La Secretaria de las Mujeres realizó la explicación a lado de la Presidenta.

A fin de combatir la violencia que también se ejerce en contra de las mujeres por medio de las plataformas digitales, el Gobierno Federal llegó a un primer acuerdo voluntario con Google, Meta y Tik Tok.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, expuso que en cuatro años, las víctimas que sufrieron ciberacoso crecieron a 18.9 millones.

Derivado de las reuniones se establecieron nueve acuerdos de prevención, por medio de la revisión de las normas de convivencia, generar y difundir la Cartilla de la seguridad digital; habrá campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido cada 25 de mes.

También se incentivará la denuncia, así como la promoción de campañas específicas para proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados, la difusión de información confiable.

Asimismo, fortalecimiento de herramientas y políticas para atender y erradicar las violencias; educar al ecosistema de creadores de contenido.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En cuanto a las medidas de atención, se acordó activar medidas inmediatas para atender casos de violencia a través de definir las normas dentro de las plataformas conforme a las leyes mexicanas; también se fortalecerán las restricciones de las plataformas contra contenidos vinculados a abuso y explotación sexual.

Se implementarán medidas para bloquear cuentas de personas agresoras; también políticas y procedimientos internos para dar respuesta a las quejas conforme a las leyes.

Esto se complementará con una guía para enseñar a los usuarios sobre cómo reportar contenidos y usar herramientas de protección. También, fortalecimiento de herramientas y políticas para generar mejores espacios de reporte y denuncia a perfiles, cuestas o usuarios que infrinjan las normas comunitarias.

Además, se establecerá un vínculo con la línea telefónica 079, para brindar una asistencia inmediata ante un caso de violencia digital.

Comentó que se continuará con las mesas de trabajo para establecer cooperación entre autoridades, instituciones académicas y expertas en derechos digitales y organizaciones sociales.

