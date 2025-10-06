Vivienda para el Bienestar: se tienen cerca de 300 mil viviendas en proceso de construcción en todo el país

En la conferencia matutina: “Las Mañaneras del Pueblo”, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, ya hay cerca de 300 mil viviendas en proceso de construcción en todo el país con distinto grado de avance: 200 mil 613 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 86 mil 708 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que a la fecha ya se tiene una reserva para 900 mil viviendas en predios bien ubicado y que cuentan con todos los servicios, con lo que este año arranca la construcción de 400 mil viviendas: 302 mil del Infonavit y 86 mil de la Conavi y 9 mil Fovissste, lo que representa un avance del 70 por ciento de la meta anual. Informó que el pasado 3 septiembre, se firmó un convenio con todas las instituciones del Gobierno de México para reforzar trámites, procesos y obras que son necesarias para la construcción de viviendas.

Además, anunció que ya comenzó la entrega de las primeras 9 mil 160 viviendas, de las cuales, entre octubre y diciembre Infonavit entregará 5 mil 660, mientras que en diciembre, la Conavi concluirá con 3 mil 500.

En el caso de los créditos de Mejoramientos de Vivienda, de la meta anual de 400 mil apoyos la Conavi ha entregado 102 mil 829, del Infonavit 201 mil 745 y de la Sociedad Hipotecaria Federal 15 mil 080. Además se tiene un avance de 202 mil 471 en la regularización de Vivienda y entrega de Escrituras, 159 mil 500 del Infonavit, 38 mil 230 de FOVISSSTE y 20 mil 241 del INSUS.

El director general de la Conavi, informó que de las 86 mil 708 viviendas en proceso, 34 mil 024 están ya en obras; 14 mil 113 están en trabajos preliminares y 37 mil 571 están en fase de contratación y por iniciar. Además, anunció que del 13 al 19 de octubre iniciará la tercera etapa de registro para acceder a la vivienda construida para personas no derechohabientes.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que adicional a las 200 mil 613 viviendas que ya están en proceso,110 mil 228 ya están en construcción, además de que se estima que a finales de este año sean 302 mil 171 viviendas, con lo que se alcanzará el 25 por ciento de la meta sexenal. Asimismo, anunció que como parte de un ejercicio de transparencia las mexicanas y los mexicanos, pueden consultar los contratos de las viviendas que están siendo construidas, a través de la página: https://t.ly/VZfMU.

