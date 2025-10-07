Castillo niega fractura con el Ejecutivo y defiende coordinación en reforma a la Ley de Amparo

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, negó que la Cámara alta haya intentado introducir por cuenta propia el artículo transitorio que generó polémica por su presunta retroactividad. Aseguró que existe una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para llevar a cabo las reformas del segundo piso de la Cuarta Transformación.

“Nosotros trabajamos coordinadamente con el Ejecutivo. El Ejecutivo y el Legislativo están dentro de la misma línea en este proceso del segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó en entrevista luego de que se le cuestionara sobre quiénes fueron los que redactaron este artículo.

Castillo Juárez enfatizó que no es partidaria de violar la Constitución y recordó que el artículo 14 constitucional impide la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna: “No tenía esa intención, como lo ha declarado el senador Manuel Huerta. Lo que se aplica es la Constitución”, dijo.

Asimismo, aseguró que existe plena coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno a la reforma a la Ley de Amparo, y subrayó que el envío de la minuta a la Cámara de Diputados fue una decisión institucional: “Fue la decisión de todos, desde luego de la Mesa Directiva para enviarla, y está dentro de mis facultades”, puntualizó.

La presidenta del Senado trastabilló al señalar que el texto final enviado a San Lázaro no incluye el transitorio que generó el debate, sin embargo, momentos después ajustó su declaración y consideró que será la colegisladora quienes definan si modifican o eliminan el artículo de manera definitiva.

“En la minuta que se envía no viene el artículo transitorio que fue objeto de la discusión (…) los diputados van a trabajar y van a votar, y ya decidirán lo que se va a hacer”, detalló.

Castillo Juárez insistió en que la discusión debe centrarse en los avances sustantivos de la reforma, como la digitalización de los procesos y la reducción de los tiempos judiciales, los cuales, comentó, fortalecerán el acceso efectivo a la justicia.

Además, destacó que durante las audiencias públicas se aclararon conceptos clave sobre el interés legítimo, al precisar las diferencias entre lo individual, colectivo, directo e indirecto: “Tendríamos que ver estas cuestiones como beneficios fundamentales de la reforma”, sostuvo.

La legisladora descartó que el polémico transitorio “vaya a transitar”, y reiteró su confianza en que la Cámara de Diputados enfoque el debate en los beneficios para la ciudadanía: “Tenemos que ver todos los beneficios de esta reforma fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos y también eliminar los amparos infinitos”, concluyó.

