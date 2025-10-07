Defensa releva a personal militar tras disparar a camioneta en carretera de Tamaulipas; confirma 6 muertos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó este martes que personal militar fue relevado de sus funciones tras un incidente en Tamaulipas que dejó seis personas muertas y dos más heridas.

De acuerdo con un comunicado emitido por la IV Región Militar, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del 6 de octubre a la altura del kilómetro 71 de la carretera Ciudad Mante–Tampico, cuando una camioneta blanca “trató de embestir” a una unidad del Ejército.

Ante lo que consideraron una amenaza, los militares abrieron fuego. Seis personas murieron, una de ellas mientras era trasladada para recibir atención médica. El resto de víctimas fueron llevadas al Hospital General Carlos Canseco, en Tampico.

La Defensa añadió que los hechos fueron notificados a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya abrió una carpeta de investigación. En tanto, la Fiscalía General de Justicia Militar inició su propio procedimiento.

El personal involucrado se encuentra “en calidad de presentado” ante las instalaciones de la FGR en Tampico, mientras la institución reiteró que su actuación se rige por el estricto apego a la legalidad, bajo una política de “cero impunidad”, y aseguró que colaborará con las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos.

En los primeros minutos de este 7 de octubre, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre la "situación de riesgo" registrada en la carretera Ciudad Mante–Tampico.

Precisó que los hechos ocurrieron a la altura de un puente en inmediaciones de Estación Manuel, en el municipio de González, donde autoridades desplegaron un operativo para investigar los hechos realizar “de manera exhaustiva” para “esclarecer los hechos plenamente y en su caso deslindar las responsabilidades”.

