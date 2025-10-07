Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de octubre de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de octubre y miércoles 8 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Plátano Chiapas: $14.80 el kilo (solo el 7 de octubre)

Papa blanca: $19.80 el kilo (solo el 7 de octubre)

Aguacate Hass en malla: $32.80 la pieza

Fresa charola 454g: $59.80 la pieza

Naranja: $24.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo

Tuna blanca: $29.80 el kilo

Manzana Goldel en bolsa: $35.80 el kilo

Zanahoria: $16.80 el kilo

Chile serrano: $62.80 el kilo

Brócoli: $49.80 el kilo

Ajo a granel 100g: $16.80

Coliflor: $46.80 la pieza

Calabaza Halloween: $44.80 el kilo

Champiñón blanco a granel: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo

Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo

Filete de salmón: $348.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo

Fajita de pollo: $99.00 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo

Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo

Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco selecta: $209.00 el kilo

Pierna y muslo corte americano fresca: $34.90 el kilo

Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo

