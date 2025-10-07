¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de octubre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Pixabay
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de octubre y miércoles 8 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Plátano Chiapas: $14.80 el kilo (solo el 7 de octubre)
  • Papa blanca: $19.80 el kilo (solo el 7 de octubre)
  • Aguacate Hass en malla: $32.80 la pieza
  • Fresa charola 454g: $59.80 la pieza
  • Naranja: $24.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo
  • Tuna blanca: $29.80 el kilo
  • Manzana Goldel en bolsa: $35.80 el kilo
  • Zanahoria: $16.80 el kilo
  • Chile serrano: $62.80 el kilo
  • Brócoli: $49.80 el kilo
  • Ajo a granel 100g: $16.80
  • Coliflor: $46.80 la pieza
  • Calabaza Halloween: $44.80 el kilo
  • Champiñón blanco a granel: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
  • Filete de salmón: $348.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo
  • Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco selecta: $209.00 el kilo
  • Pierna y muslo corte americano fresca: $34.90 el kilo
  • Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo

