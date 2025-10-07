Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 7 y 8 de octubre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 7 de octubre y miércoles 8 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Plátano Chiapas: $14.80 el kilo (solo el 7 de octubre)
- Papa blanca: $19.80 el kilo (solo el 7 de octubre)
- Aguacate Hass en malla: $32.80 la pieza
- Fresa charola 454g: $59.80 la pieza
- Naranja: $24.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $29.80 el kilo
- Tuna blanca: $29.80 el kilo
- Manzana Goldel en bolsa: $35.80 el kilo
- Zanahoria: $16.80 el kilo
- Chile serrano: $62.80 el kilo
- Brócoli: $49.80 el kilo
- Ajo a granel 100g: $16.80
- Coliflor: $46.80 la pieza
- Calabaza Halloween: $44.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
- Filete de salmón: $348.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado: $179.00 el kilo
- Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco selecta: $209.00 el kilo
- Pierna y muslo corte americano fresca: $34.90 el kilo
- Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo
