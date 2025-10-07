Tesoro recarga cerco contra CDS; castiga a 12 empresas y a 8 ligados a Chapitos

El Gobierno de Estados Unidos dio un nuevo golpe contra Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro, anunciara sanciones contra doce empresas mexicanas y ocho personas, quienes se encargaban de abastecerlos de precursores de fentanilo.

“Esta red suministra precursores químicos ilícitos de fentanilo al Cártel de Sinaloa, una organización terrorista responsable de una parte significativa del tráfico de drogas mortales hacia Estados Unidos”, señaló OFAC.

El Dato: Las sanciones implican bloqueo inmediato de todos los bienes e intereses de los individuos y empresas designados, que se encuentren en EU o bajo control de estadounidenses.

La medida busca frenar el flujo de sustancias que alimentan la producción ilícita de fentanilo, una droga que, de acuerdo con el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, ha cobrado la vida de más de 500 mil estadounidenses.

Se trata del segundo golpe del Gobierno estadounidense a las estructuras del Cártel de Sinaloa, en menos de un mes. El pasado 8 de septiembre, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunció un ataque a las operaciones globales del grupo criminal, a través de un operativo internacional que dejó 617 detenidos y más de 10 toneladas de drogas incautadas.

Antes, en abril de 2023, se presentaron imputaciones formales por narcotráfico, lavado de dinero y armas contra Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López. Los expedientes en su contra describen redes de producción y tráfico de fentanilo, lavado de activos y violencia para proteger operaciones.

Línea de investigación de empresas y personas ligadas a Los Chapitos por EU. ı Foto: Especial

Ovidio, El Ratón, se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo pasado y, en julio, se declaró culpable de narcotráfico. En junio pasado, el Tesoro anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, a través de su Programa de Recompensas por Narcóticos.

Las acciones recientes del Departamento del Tesoro estadounidense están dirigidas, principalmente, a la empresa de suministros de laboratorio Sumilab, con sede en Culiacán, que ya había sido sancionada en 2023.

El Tesoro insistió en que dicha empresa participa en la cadena de producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, además de identificar a la familia Favela López, y particularmente a los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y Gabriela, así como Jairo Verdugo y Gilberto Gallardo, quienes están vinculados por lazos familiares y empresariales.

También fueron incluidos César Elías López Araujo, señalado como prestanombres en varias compañías, y Martha Emilia Conde Uraga, conocida como Martita, identificada como intermediaria clave en la distribución de precursores químicos.

UN ATAQUE A LA ENTRAÑA. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, explicó que las medidas adoptadas por la OFAC representan una arista que no se había enfrentado con la determinación que ahora muestra el gobierno norteamericano, que es sancionar a las empresas que están produciendo los precursores químicos en México.

“Los cárteles de la droga en México, lo que han querido hacer, es independizarse de la proveeduría del oriente. Empezaron a buscar proveedores en la industria farmacéutica nacional para que se pudieran conseguir estos precursores y no depender de los envíos desde China”, señaló el experto.

Asimismo, consideró que este bloqueo también constituye un golpe al tráfico ilegal desde China, pues, a raíz de las previsiones que el propio gobierno de ese país ha emitido para la producción de fentanilo y el envío de precursores, se envían “precursores disfrazados”, mezclados con otras sustancias, de modo que puedan pasar las aduanas, y ya en México se hace un proceso de reconversión.

“Son las dos vertientes que no se habían trabajado, romper con la cadena de provisión local de precursores y la otra del fentanilo, que entra mezclado con otras sustancias”, agrega Saucedo.

OPERACIÓN CAMUFLAJE. Tras las sanciones impuestas por la OFAC en mayo de 2023 contra Sumilab, la familia Favela López retiró los letreros de los escaparates de esa compañía y cambió de táctica, pero siguió muy involucrada en el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo del Cártel de Sinaloa, señaló la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EU, en un comunicado.

Además de Sumilab, la familia Favela López opera una red de empresas químicas, de equipos de laboratorio y relacionadas con la agricultura, incluidas siete sancionadas hoy: Agrolaren, SPR de RL de C.V., Distribuidora de Productos y Servicios Viand, S.A. de C.V., Favelab, S.A. de C.V., Favela Pro, S.A. de C.V., Qui Lab, S.A. de C.V. y Storelab, S.A. de C.V.

Empresas en el ojo

Lista de compañías ligadas con Los Chapitos.

Sumilab.

Agrolaren, SPR de RL de C.V. (Agrolaren).

Distribuidora de Productos y Servicios Viand, S.A. de C.V. (Viand).

Favelab, S.A. de C.V. (Favelab).

Favela Pro, S.A. de C.V. (dba Fagalab).

Qui Lab, S.A. de C.V. (Qui Lab).

Storelab, S.A. de C.V. (Storelab).

Importaciones y Nacional Marcerlab, S.A. de C.V. (dba Macelab).

Comercial Viosma del Noroeste, S.A. de C.V. (Viosma).

Prolimph Químicos en General, S.A. de C.V. (Prolimph).

Una empresa de salud, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, S.A. de C.V. (Salud).

Una empresa de bienes raíces, Roco del Pacífico Inmobiliaria, S.A. de C.V.(Roco).

Cae líder de una célula vinculada a Los Mayos

› Por Tania Gómez

En un operativo conjunto, elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a José Luis Delgadillo López, alias Don José, identificado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, afín a la organización Cabrera Sarabia, facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La aprehensión se concretó durante cinco cateos simultáneos realizados en diferentes puntos del municipio de Durango, donde también fueron detenidas otras cinco personas: Diana Estefanía Villalobos Rueda, conocida como La Patrona; José Juan Quiñones Galván; Rocío Quiñones Galván, apodada La Licenciada; José Raymundo Freyre Mendoza y José Orlando Barrientos Hernández.

De acuerdo con autoridades, Don José contaba con orden de aprehensión vigente y era buscado por su participación en actividades de secuestro y tráfico de personas en la región.

6 Personas fueron detenidas en los operativos

Los operativos se desplegaron en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, tras líneas de investigación que permitieron ubicar inmuebles utilizados para estas actividades criminales. Durante semanas, las fuerzas federales mantuvieron vigilancias fijas y móviles antes de ejecutar las órdenes de cateo.

En los cinco domicilios, los agentes incautaron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 teléfonos celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta, material que presuntamente era utilizado para la operación de la red delictiva.

José Luis “N”, alias “Don José”, fue detenido, identificado como presunto líder de una célula criminal. ı Foto: SSPC

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de los seis integrantes de esta célula, destacando la captura de Don José como un golpe significativo contra las estructuras delictivas que operan en Durango. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes seguirán con las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades.