Revelan los motivos

Elementos de la Guardia Nacional entran al Senado; legisladora acusa ‘invasión’

Algunos elementos de la Guardia Nacional fueron captados dentro del Senado de la República, lo que generó acusaciones sobre una invasión

Elementos de la Guardia Nacional entran al Senado.
Elementos de la Guardia Nacional entran al Senado. Foto: Especial.
Por:
Julio Vázquez

La senadora del PRI, Claudia Anaya, acusó que el Senado de la República fue invadido por elementos militares. Además, reporteros que cubren la fuente afirmaron haber visto a elementos de la Guardia Nacional cerca del salón de plenos.

Dichos acontecimientos generaron polémica en las redes sociales, sin embargo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ofreció una explicación sobre la presencia de los agentes.

En un pronunciamiento desde el recinto legislativo, Laura Itzel Castillo explicó que los elementos de la Guardia Nacional ingresaron al Senado para resguardarse de la lluvia.

TE RECOMENDAMOS:
Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, ayer, en Debate General de la 80 Asamblea General de la ONU.
Diplomacia firme y estratégica

De la Fuente defiende cooperación con EUA y reafirma respaldo de México a Palestina

Indicó que los agentes de seguridad federal solo se quedaron debajo de las escaleras, situación que ella aprobó.

Agregó que su presencia en los alrededores del lugar obedece a cuestiones de seguridad ante protestas en apoyo al Pueblo Palestino y la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
¿Cuándo entregan las tarjetas del Banco del Bienestar?
Programas sociales

¿Cuándo entregan las tarjetas del Banco del Bienestar para la Pensión Mujeres Bienestar?