Elementos de la Guardia Nacional entran al Senado; legisladora acusa ‘invasión’

La senadora del PRI, Claudia Anaya, acusó que el Senado de la República fue invadido por elementos militares. Además, reporteros que cubren la fuente afirmaron haber visto a elementos de la Guardia Nacional cerca del salón de plenos.

Dichos acontecimientos generaron polémica en las redes sociales, sin embargo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ofreció una explicación sobre la presencia de los agentes.

En un pronunciamiento desde el recinto legislativo, Laura Itzel Castillo explicó que los elementos de la Guardia Nacional ingresaron al Senado para resguardarse de la lluvia.

Indicó que los agentes de seguridad federal solo se quedaron debajo de las escaleras, situación que ella aprobó.

Agregó que su presencia en los alrededores del lugar obedece a cuestiones de seguridad ante protestas en apoyo al Pueblo Palestino y la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

La senadora priista, @ClaudiAnaya asegura que el @senadomexicano ha sido “invadido” por un grupo de militares.



Alcancé a ver un elemento de la @GN_MEXICO_ dentro de las instalaciones del Senado. pic.twitter.com/XZEEZpZROf — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 8, 2025

