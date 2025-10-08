La Presidenta alista plan integral para los jóvenes

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que su gobierno trabaja en un plan para atender a los jóvenes, al referirse al asesinato de un alumno a manos de otro estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur ocurrido hace dos semanas.

“Estamos trabajando —como lo informé— en un programa especial de atención a los jóvenes, de salud mental y también de incorporación a distintas actividades que permitan atender la situación particular que se presentó con este tan lamentable homicidio”, dijo en su conferencia.

La Presidenta recordó que el Gabinete de Seguridad se mantiene en contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para colaborar en el marco del respeto a su autonomía.

Mencionó que, hasta hoy, las amenazas han resultado falsas, pero las indagatorias, hasta la mañana del lunes, no habían arrojado quiénes están detrás, aunque más tarde la universidad anunciara la identificación de dos probables responsables.

“Hay investigación de la Secretaría (SSPC), pero no hay todavía nada”, dijo.

Como parte de la colaboración del Gobierno federal con la universidad se informó que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se puso en contacto con el rector, Leonardo Lomelí, para mantener el diálogo en materia de seguridad.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comentó que su colaboración con la UNAM no trastoca su autonomía, ya que: “No tiene nada que ver con la autonomía. Nosotros apoyamos de manera inmediata. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Revisar el origen de la llamada, dar con los responsables de quién hizo esa llamada y validar qué tan, digamos... la veracidad o la gravedad de esa llamada”.