Marea Rosa lanza propuesta de reforma electoral ciudadana

En el marco de la discusión rumbo a una reforma electoral que impulsa el gobierno federal, la organización Ciudadanos por la Democracia, que agrupa a integrantes de la Marea Rosa, lanzó su propia iniciativa, denominada “Salvemos la Democracia” con el objetivo de preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar la participación del crimen organizado en los comicios y frenar la concentración de poder que, según denuncian, busca consolidar Morena y sus aliados.

Durante la presentación, el empresario Claudio X. González Guajardo, declaró que la iniciativa fue elaborada con base en consultas ciudadanas y el apoyo de expertos en materia electoral, y pretende reformar los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“En defensa del voto libre presentamos nuestra propia y democrática iniciativa ciudadana de reforma electoral, lo cual se hace después de múltiples consultas ciudadanas y con la ayuda de expertos en materia electoral”, explicó.

Explicó que para que el Congreso esté obligado a discutir la iniciativa en el próximo periodo ordinario, es necesario reunir 130 mil firmas, por lo que en los próximos días iniciarán una gira nacional.

“México necesita un árbitro justo, ya que la democracia demanda un INE autónomo, profesional y con representación plural en su consejo y con recursos suficientes para organizar elecciones de primera”, expresó el empresario.

Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil MX, informó que la iniciativa es impulsada por organizaciones convocantes de la Marea Rosa que en su momento combatieron exitosamente el Plan A y el Plan B del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora se reorganizan para detener este Plan C que, advirtió, “pretende cooptar al árbitro electoral”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL