Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Querétaro; plaga está presente en 10 estados

La plaga de gusano barrenador mantiene su expansión en el territorio nacional, pues un nuevo caso fue identificado en el estado de Querétaro, convirtiéndose en la décima entidad en reportar la presencia de la larva que ha afectado al ganado desde noviembre de 2024 y provocado el cierre comercial por parte de Estados Unidos en tres ocasiones.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reportó que el nuevo caso fue identificado en el municipio de Ezequiel Montes, durante la tercera revisión que se realizaba a un cargamento proveniente del sureste.

Detectan larvas del gusano barrenador

Se trató de una lesión sospechosa localizada por la médica veterinaria a cargo, en un bovino al que le encontró larvas del gusano barrenador. Se precisó que era el único animal infestado entre los 67 que se transportaban en la misma unidad.

Al recibir la notificación, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió al lugar, curó la herida, colectó muestras para diagnóstico y aplicó tratamiento preventivo con ivermectina al resto de los animales del embarque.

COMUNICADO | Con protocolo reforzado, Agricultura intercepta oportunamente un caso de gusano barrenador en Querétaro



* Se activó el Protocolo de atención a incursiones, con brigadas de especialistas y acciones preventivas en un radio de 40 kilómetros



* México refuerza la… pic.twitter.com/7HGaqzwojH — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 9, 2025

Activan protocolo de atención e inician rastreo epidemiológico

También se activó de inmediato el protocolo de atención a incursiones para evitar la diseminación de la plaga. Cuatro brigadas integradas por 20 médicas y médicos veterinarios fueron desplegadas en la región para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

En coordinación con el Gobierno del Estado de Querétaro y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria (CEFPPEQ), se delimitó un área de atención con un radio de 40 kilómetros alrededor del foco, donde se realiza rastreo epidemiológico, inspección de animales y curación de heridas.

A la fecha, van siete mil 885 casos identificados en todo el país, donde la entidad más afectada ha sido Chiapas al registrar tres mil 959 casos, seguido por Oaxaca, con 910; Tabasco, con 890; Yucatán, con 710; Veracruz, con 665; Campeche, con 550; Quintana Roo con 167; Puebla con 32, Nuevo León con uno y el nuevo en Querétaro.

