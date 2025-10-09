Este es el VIDEO del deslave en la autopista México-Toluca que está generando bloqueo

Se registró un deslave en la autopista México-Toluca, lo que provocó un caos vial en la zona que afectó desde la mañana del jueves a los automovilistas que transitan por este lugar.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSC CDMX) esta jueves por la mañana los servicios de emergencia se encontraban trabajando sobre la autopista México-Toluca.

Específicamente las labores para quitar el bloqueo vial provocado por un deslave se están realizando en el tramo México-Marquesa, ubicado en la colonia Cruz Blanca de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Ante este deslave, se pide a las y los conductores que utilicen este tramo de autopista que extremen precauciones y no se distraigan mientras conducen, con la finalidad de evitar accidentes.

Asimismo, este deslave también provoca afectaciones a las personas que utilizan algún tipo de transporte público que transita por la zona, por lo que están tomando rutas alternativas para evitar el caos vial.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran sobre la Autopista México-Marquesa a la altura del Km. 20 con dirección a la Ciudad de México, colonia Cruz Blanca, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. No distraiga su atención al volante. #AlternativaVial Carretera México-Toluca. pic.twitter.com/9WOD8jucVQ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2025

Por su parte, la alcaldía Cuajimalpa informó que el cuerpo de bomberos, elementos de Seguridad Pública y elementos de Protección Civil se encuentran atendiendo esta situación desde la mañana, por lo que piden a los automovilistas tomar precauciones ante el cierre de uno de los carriles de la autopista.

Hasta el moment no se han reportado personas lesionadas a causa de este deslave, ni tampoco afectaciones en alguno de los vehículos que han pasado por este tramo de la automista en el que se encuentra el desgajamiento.

“Cuerpo de bomberos, elementos de seguridad pública y Proteccion Civil se encuentran atendiendo un deslave registrado en la carretera México-Toluca, en dirección hacia CDMX. Toma tus precauciones, ya que aún se encuentra cerrado un carril.” se lee en la publicación de la alcaldía.

Imágenes del deslave en la autopista México-Toluca ı Foto: Redes Sociales

¿Qué hacer durante un deslave?

Un deslave es el movimiento hacia abajo de una ladera o pendiente de la tierra, rocas y escombrios, por lo que es necesario extremar protecciones para salvaguardar tu integridad física.

De acuerdo con Protección Civil de la alcaldía Tlalnepantla, existe alta probabilidad de deslave principalmente en temporadas de lluvia, por lo que recomientan tomar las siguientes medidas de precaución:

Evita acercarte a zonas donde haya ocurrido un derrumbe reciente.

Mantente alejado del área afectada, podrían seguir cayendo materiales.

Si abandonaste tu vehículo, no intentes regresar por objetos.

Espera la indicación de Protección Civil antes de continuar tu camino.

Además, es importante no extraer de la zona de deslave las piedras, tierra,ni rocas de las laderas, barrancas o taludes que puedan presentar un deslave.