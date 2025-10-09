Hacienda destaca, en Mañanera, crecimiento histórico de ingresos por 542 mmdp

Al tercer trimestre de este año, los ingresos tributarios del país ya superan los 542 mil millones de pesos, lo que representa un monto histórico en comparación con periodos iguales respecto de otros años, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum refirió que esto se alcanzó sin haber aumentado impuestos ni agregado conceptos de pago por derechos, así como por la labor hecha en las aduanas.

Enfatizó en la diferencia que se observa respecto al periodo de enero a septiembre de otros años, como en 2020, cuando los ingresos eran apenas poco más de tres billones de pesos, pero que ya para 2024 fueron a 4.08 billones, cifra ya superada en este 2025 al llegar a 4.6 billones de pesos.

“La recaudación de impuestos alcanza cifras históricas... Esto muestra no solamente una confianza en que los recursos se utilizan de una manera transparente y honesta sino el cumplimiento del pago de derechos del 99 .9 por ciento de las y los mexicanos”, declaró.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En ese marco, comentó que la mayoría de los empresarios ya cumplen con el pago de impuestos, motivo por lo que agradeció al sector.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, expuso que los ingresos tributarios y no tributarios, cuya mayor parte son ingresos públicos, muestran un crecimiento del 9.1 por ciento en términos reales, representando una variación de 542 mil millones de pesos respecto del año pasado.

De esta cifra, alrededor de 200 mil millones responden a una mejor recaudación respecto a comercio exterior, que implican la lucha contra la corrupción, contra el contrabando entre otros ilícitos, dijo.

También expuso los resultados obtenidos hasta ahora respecto a lo que se planteaba en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso para este año, en donde se observa un crecimiento de 470 mil millones de pesos por encima de la meta establecida, registrando 3.3 por ciento respecto de los ingresos tributarios y 16.8 por ciento por arriba en los no tributarios, dando un total de 4.6 por ciento en total en términos reales.

Recordó que la propuesta para el siguiente año, ya presentada ante el Congreso por medio de la Ley de Ingresos, es que éstos sean por casi 6.5 billones de pesos, lo que significaría 4.3 por ciento más.

“Esta mejora en los ingresos tiene, básicamente, que ver con mejores controles, con esfuerzos recaudatorios, no implica modificación en las tasas o en Índice Nacional de Precio al Consumidor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR