Inflación en septiembre de 2025 se acelera a 3.76%, informa Inegi

El dato fue dado la mañana de este jueves 9 de octubre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este jueves que la inflación en septiembre de 2025 se aceleró a 3.76 por ciento en México.

“En septiembre de 2025, el INPC presentó un nivel de 141.197: aumentó 0.23 por ciento respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.76 por ciento. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.05 por ciento y la anual, de 4.58 por ciento, informó el Instituto este jueves en un comunicado.

Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.33 % a tasa mensual y a anual a 4.28 por ciento.

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.34 por ciento y los de servicios, 0.32 por ciento. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.10 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.14 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.06 por ciento”, precisó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

