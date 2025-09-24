Inflación se acelera a 3.74% durante primera quincena de septiembre

El dato de la inflación se dio a conocer este día.

En la primera quincena de septiembre de 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 141.181 y representó un aumento de 0.18 por ciento respecto a la quincena previa, y con este resultado, la inflación general anual fue de 3.74%, informó el Inegi.

“Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.74 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.09 por ciento y la anual, de 4.66 por ciento”, informó el Instituto.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.22 por ciento a tasa quincenal y a 4.26 por ciento anual.

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.23 por ciento y los de servicios, 0.20 por ciento. A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 0.03 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos pecuarios ascendieron 0.24 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 0.04 por ciento”.

