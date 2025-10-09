Mi Lucha es Rosa 2025: Fecha, ruta y cómo inscribirte a la carrera por la detección temprana del cáncer de mama

Este 19 de Octubre, Paseo de la Reforma será el escenario de la 4ª edición de la Carrera con Causa “Mi Lucha es Rosa”, un evento que busca movilizar a miles de personas para fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama en México.

Este es un evento deportivo y solidario en el que, por primera vez, Fundación IMSS, Avon y la Fundación Instituto Natura se unen para fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama en México. Al participar, la sociedad y diversas organizaciones se reúnen para financiar tratamientos y estudios de detección, haciendo posible un futuro con menos diagnósticos tardíos.

“Este año tenemos pensado alcanzar 5000 mil corredores, obviamente creo que no va a ser suficiente y por eso estamos pensando en ampliar el número de participantes disponibles para los próximos años”, dijo Francisco Demesa, Gerente General de Natura y Avon en entrevista con La Razón.

Presentación de la carrera Mi Lucha es Rosa ı Foto: Diana Feliciano / La Razón de México

Conoce todos los detalles clave de la carrera

Este evento no sólo se trata de llegar a la meta, sino que corres para sumar fuerza a una causa que salva vidas y podrás hacerlo con toda la familia. Los ingresos se destinarán a la compra de un ultrasonógrafo para la Clínica de Mama de Tláhuac, la cual brinda atención a más de 40 mil mujeres cada año. Aquí te traemos los detalles completos para que no te pierdas de nada.

El encuentro se celebrará el domingo 19 de octubre de 2025 y cuenta con diferentes modalidades:

10 km carrera

5 km carrera

3 km caminata

El evento iniciará a las 7:00 am en Avenida Paseo de la Reforma 476, Juárez, Ciudad de México.

Ruta de 3K de Mi Lucha es Rosa ı Foto: Especial

Ruta de 5K y 10K de Mi Lucha es Rosa ı Foto: Especial

¿Dónde y cómo inscribirme a la carrera “Mi Lucha es Rosa” 2025?

Recuerda que para ser parte de esta carrera con causa es necesario realizar tu inscripción, la cual tiene un costo de $550 pesos mexicanos.

El registro lo puedes hacer a través de la página Meta Sports o ingresando a este link; https://www.meta.mx/product/4a-carrera-con-causa-fundacion-imss-2025-mi-lucha-es-rosa

Cada participante recibirá su pase a la carrera y un kit, el cual podrás recoger en las Oficinas Centrales IMSS, acceso por calle Toledo, los días: