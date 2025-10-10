982 kilómetros de carreteras, afectados por lluvias en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz

982 km de carreteras afectadas por lluvias en cinco estados

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que 982 kilómetros de carreteras federales resultaron afectados por las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas.

Las vías de comunicación terrestre que más resultaron afectadas están las que se encuentran en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, entidades en las que se han registrado en total al menos 23 muertos.

“De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz”, escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en la red social X.

Agregó que la SICT trabaja en la reparación de las carreteras afectadas. Ahora, dijo, 647 kilómetros han sido liberados y se trabaja en los 335 restantes.

Detalló que durante las afectaciones por las intensas lluvias se presentaron 108 interrupciones en las carreteras. Del total, 93 ya fueron atendidas y las 15 faltantes se encuentran en proceso.

“216 personas trabajan en los sitios afectados con el apoyo de 118 unidades de maquinaria”, agregó la mandataria federal.

Por último, aseguró que en el estado de Hidalgo, que reporta el mayor número de muertos con 16, se reportan afectaciones en dos puentes.

JVR