Inundaciones en el norte de Veracruz dejan miles de viviendas afectadas y familias evacuadas

La Marina ha dado apoyo a afectados por las inundaciones en Veracruz.

La zona norte de Veracruz amaneció este viernes bajo el agua tras el desbordamiento de varios ríos, entre ellos el Cazones, que alcanzó un nivel de 8.5 metros durante la madrugada, muy por encima de su nivel crítico de 3.3 metros, lo que provocó inundaciones severas en municipios como Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Cazones de Herrera y Álamo, además de comunidades en la región de la Huasteca.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, varias colonias de Poza Rica quedaron completamente sumergidas, con domicilios y vehículos bajo el agua, obligando a decenas de familias a buscar refugio en los techos de sus viviendas.

En colonias como Las Granjas, Palma Sola, Morelos y UV Medicina, el agua cubrió los primeros niveles de las casas, mientras que el bulevar Lázaro Cárdenas y el puente Cazones permanecen cerrados por el riesgo estructural ante la fuerza de la corriente.

“Estamos concentrándonos en Poza Rica porque ahí se presentó en la mañana una ola de creciente en el Cazones, por los escurrimientos que hay en Puebla”, informó la gobernadora Rocío Nahle García, al encabezar el monitoreo de las zonas afectadas.

El Gobierno del Estado de Veracruz, en un comunicado oficial, confirmó la implementación de un operativo de emergencia en los municipios más afectados por las lluvias derivadas de la vaguada y la depresión tropical 90E, e informó que no hay reporte de personas lesionadas hasta el momento.

“Las autoridades estatales y municipales realizan recorridos de verificación y evaluación, además de exhortar a la población a evacuar las zonas con riesgo de inundación”, señaló el documento difundido por la administración estatal.

En Poza Rica, se habilitaron tres refugios temporales: la Casa del Migrante, el Centro Recreativo del SUTERM y la Casa de la Cultura, para brindar resguardo y asistencia a las familias afectadas.

En Álamo, uno de los municipios con mayores daños, con más de 5 mil viviendas afectadas, las lluvias provocaron el desbordamiento del arroyo El Ídolo y del río Real del Oro, dejando varias localidades bajo el agua.

Las familias desplazadas fueron trasladadas al refugio temporal instalado en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen, mientras que elementos del Ejército, Marina, Protección Civil y Seguridad Pública realizan labores de rescate, limpieza y apoyo humanitario.

En Coatzintla, comunidades como La Laja, Corralillos, Santa María y Vizcaíno quedaron incomunicadas tras el desborde del río, mientras que en Tihuatlán y Ojite de Matamoros se reportaron caídas de árboles, deslaves e interrupciones viales.

En Tuxpan, el agua del río comenzó a filtrarse hacia el boulevard costero, por lo que las autoridades locales hicieron un llamado a mantenerse alertas ante posibles evacuaciones.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen desplegadas brigadas del Plan Marina y Plan DN-III-E para atender la emergencia, con cientos de elementos, vehículos, cocinas móviles, embarcaciones y plantas potabilizadoras de agua.

El gobierno estatal exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ante la previsión de que continúen las lluvias en las próximas horas.

“Las fuerzas de tarea continúan desplegadas, realizando labores de vigilancia, limpieza, monitoreo y apoyo directo a la población”, añadió el comunicado, en el que también se destacó que la prioridad es salvaguardar la vida e integridad de las y los veracruzanos.

