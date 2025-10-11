Detienen en Quintana Roo a Mikael Michalis ‘N’, ‘El Griego’, líder criminal buscado por Interpol y Europol

Autoridades federales detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, identificado como presunto líder criminal buscado por Europol y con ficha roja de Interpol, a causa de diversos delitos como tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que, además de “El Griego”, se detuvo a Tomás Alejandro “N”, identificado como su presunto operador financiero.

Cómo resultado de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @INAMI_mx y @GobQuintanaRoo detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, buscado por… pic.twitter.com/MTfv1zwq6K — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2025

A través de un comunicado, la SSPC detalló que, a solicitud de la Policía de Suecia, se iniciaron labores de búsqueda y vigilancia en diversas regiones de Yucatán y Quintana Roo, con el objetivo de buscar al hombre que ha sido señalado como presunto líder del grupo criminal “Dalen”, en aquel país.

La Policía de Suecia informó al Gobierno mexicano que “El Griego” estaría relacionado con delitos como tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. El acusado era buscado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y contaba con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

“Con ello se implementaron vigilancias fijas y móviles en diferentes puntos de Yucatán y Quintana Roo, donde se realizaron recorridos terrestres y se utilizaron herramientas tecnológicas para ubicar los domicilios donde se resguardaba dicho sujeto”, detalló la SSPC en su comunicado.

Así, tras labores de vigilancia, se identificó que Mikael Michalis “N” y sus operadores financieros circulaban por la carretera Cancún - Mérida, donde fueron localizados. En el lugar se les marcó el alto y fueron detenidos. Ahí mismo, se les aseguraron varias dosis de droga.

“A los detenidos se les informaron sus derechos de ley. Mikael “N” fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia”, escribió la SSPC.

“En tanto, el otro sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las diligencias correspondientes”, abundó.

En el operativo, además de la SSPC, participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

La SSPC refrendó el compromiso del Gabinete federal de seguridad por “trabajar de manera coordinada con agencias de seguridad internacionales para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad”.

